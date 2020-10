Virtus Cermenate il club gialloblù non si fema e prova a ripartire

Virtus Cermemate la società è attiva in ottemperanza alla nuova ordinanza regionale 623.

La Virtus Cermenate non si ferma e prova a continuare a svolgere la sua attività di basket nonostante il momento non facile che sta attraversando il paese per l’emergenza Covid -19 . In settimana si è svolta infatti online una riunione tra tutti gli allenatori della Virtus per discutere sulla possibilità di ripresa degli allenamenti individuali in palestra e su come organizzare l’attività, visto la nuova Ordinanza regionale n° 623 del 21/10/2020. Inizialmente è intervenuto il Presidente Luca Rumi facendo il punto della situazione, poi la parola è passata al Responsabile del settore giovanile Mauro Somaschini che ha spiegato in che modo la società si muoverà nei prossimi giorni. Da questa riunione la società brianzola ha deciso che: “La Virtus Cermenate proverà, sempre nel rispetto delle leggi nazionali/regionali e delle misure di prevenzione, a riportare i nostri bambini e ragazzi in palestra. Sappiamo che non sarà facile e non possiamo garantire nulla, ma la società è presente, lavora e sta facendo tutto il possibile per i nostri atleti”. Restano sospesi invece tutti i campionati regionali di tutte le categorie tra cui anche quello di serie C Gold che domani, sabato 24 ottobre, avrebbe visto proprio la Professional Link debuttare. Il torneo dovrebbe partire a fine novembre se la situazione ovviamente lo consentirà.