Virtus Cermenate, il club gialloblu ripartirà da coach Gilberto Spinelli

Virtus Cermenate, doppio annuncio della società brianzola.

Virtus Cermenate inoltre dopo 5 anni si rinuncerà alla serie C Gold

Aspettando di conoscere come e quando il basket nostrano ripartirà, c’è chi come la Virtus Cermenate ha già iniziato a guardare al futuro e a programmare la stagione 2020/21. In questi giorni il club presieduto da Luca Rumi, diventata ormai una delle realtà cestistiche di riferimento per il movimento nostrano, ha annunciato una doppia scelta molto importante.

Prima di tutto la società dopo cinque stagioni consecutive rinuncerà a proseguire l’avventura nella serie C Gold lombarda per puntare a un campionato regionale inferiore tra C Silver o D, quale dipenderà dalla situazione al momento delle ripresa. Inutile negare che queste scelta è stata dovuta alle conseguenze inevitabili dell’emergenza Covid 19. Conseguenze che si sono avute anche sulla conduzione tecnica della prima squadra Virtus.

Infatti dopo due stagioni sotto la regia di coach Max Mazzali la società gialloblù ha deciso di cambiare affidando la panchina al suo assistente Gilberto Spinelli. Per Spinelli un’investitura importante a capo allenatore dopo 5 stagioni come vice di Mazzali e prima ancora di Grassi. Spinelli oltre a essere nello staff tecnico della Virtus da anni come assistente della prima squadra era già allenatore del settore giovanile. Una scelta quindi nel segno della continuità in casa della Virtus Cermenate.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU