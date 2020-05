Virtus Cermenate ora ufficiale Gilberto Spinelli è il nuovo capo allenatore gialloblù

Virtus Cermenate il club ha ufficializzato la nuova guida tecnica del team di basket senior

Virtus Cermenate dopo cinque anni di assistente guiderà la prima squadra 2020/21

La notizia era nell’aria da alcuni giorni ma ora la Virtus Cermenate l’ha resa ufficiale: Gilberto Spinelli è il nuovo capo allenatore della prima squadra di basket gialloblù. Anche Prima Como aveva anticipato questo cambio di guida tecnica dopo che la società del presidente Luca Rumi nei giorni scorsi aveva deciso di interrompere la collaborazione tecnica con Max Mazzali che aveva guidato la Virtus nelle ultime due stagioni. A questo punto il club brianzolo ha deciso di puntare forte nel segno della continuità su chi fa parte da tempo dello staff tecnico del club e da ben cinque stagioni ha ricoperto il ruolo di assistente come Spinelli. Il giovane tecnico brianzolo in questi anni ha ruotato nel mondo gialloblù anche come tecnico del settore giovanile e ha maturato tanta esperienza come vice in serie C prima di Tato Grassi e poi di Max Mazzali. Ora è pronto a raccogliere il timone di head coach della prima squadra anche se probabilmente non in serie C Gold ma ripartendo dalle serie C Silver. La certezza è che con la stagione 2020/21 si aprirà l’era Spinelli come capo allenatore della Virtus.

Il comunicato ufficiale della Virtus Cermenate

La Virtus guarda al futuro ed allo sviluppo di uno sfidante progetto di crescita. La guida della prima squadra viene affidata a Gilberto Spinelli che, dopo aver ricoperto, nelle ultime 5 stagioni, con grande professionalità ed ottimi risultati, il ruolo di capo allenatore nel settore giovanile e di vice della formazione senior, è ora pronto a raccogliere l’eredità dei suoi predecessori. Gilberto ha accolto con entusiasmo l’opportunità, pronto a raccogliere la sfida di un nuovo progetto con l’obiettivo di vedere nei prossimi anni giocatori di scuola Virtus approdare ed essere protagonisti in prima squadra.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU