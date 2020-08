Virtus Cermenate pallavolo: tutto pronto per la nuova stagione

Virtus Cermenate pallavolo pronta a ricominciare.

Si riparte dalla serie C

La prossima stagione sportiva la Virtus Pallavolo Cermenate prenderà parte sia al campionato di Serie C che a quello di Serie D Femminile. E’ stato infatti definito da poco l’accordo per l’acquisizione dei diritti del massimo campionato regionale con la Polisportiva Novate (che ha acquistato il diritto di Serie B1). Un premio meritato per le ragazze virtussine che nella stagione sportiva appena (non) conclusa hanno interpretato con autorità un ottimo campionato di Serie D mantenendosi sempre nelle prime posizioni in classifica, che lascia spazio ad un’importante opportunità anche per le ragazze di Under 19 Femminile: disputare il campionato di Serie D (al posto della Seconda Divisione attualmente nelle disponibilità della società).

I coach confermati

Confermato alla guida della prima squadra coach Francesco Pietroni. Nel mondo della pallavolo dal 2009 prima come giocatore, poi come allenatore per la Libertas Cra Cantù, Pietroni come vice allenatore vanta un doppio passaggio di categoria dalla Prima Divisione alla Serie D, con la vittoria anche di Coppa e Supercoppa Lariana, una promozione in serie C ed un terzo posto provinciale Under 18 con la Pallavolo Arosio. Vanta inoltre una esperienza nel settore giovanile del Lazzate Volley, ed una come vice allenatore con la promozione in Serie C con Carimate. Ad arricchire il curriculum anche due anni come scoutman ed aiuto allenatore prima in A2 Femminile poi in A1 Femminile in SAB Volley. Da ormai tre anni fa parte dello staff tecnico della Virtus Cermenate e da due è diventato anche allenatore beach volley, che lo vede anche nel ruolo di selezionatore provinciale per la FIPAV Como.

Arriva anche la conferma di coach Proverbio Giorgio, allenatore della Serie D/Under 19f. Proverbio inizia a muovere i primi passi da allenatore nel settore maschile (mentre termina la carriera da atleta), conquistando una promozione dalla Seconda Divisione alla Prima, e l’anno successivo chiudendo al terzo posto in campionato ed al secondo in coppa. Passa poi al femminile a Seveso, occupandosi prima del giovanile e poi della Under 21. Nel 2017 entra nello staff della Foppapedretti Bergamo Under 18 Femminile come secondo allenatore, con la quale conquista il titolo provinciale ed il quarto posto regionale. A Cermenate dal giugno 2018 chiude la sua prima stagione al terzo posto provinciale in Under 18 Femminile, e nella seconda, purtroppo non conclusa, occupava il primo posto sia in Seconda Divisione che nella seconda fase di Under 18 Femminile.

A coadiuvare il lavoro dei due allenatori ci saranno anche Posio Nicolò, Favaro Sara, Brenna Martina e Bizzozzero Chiara.

Nuovo direttore tecnico

Ma le novità in casa Virtus Cermenate non terminano qui. All’organigramma societario si aggiunge un’importante figura dall’indiscusso valore tecnico. Sarà infatti Colombo Andrea a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico, svolgendo un importante ruolo di coordinamento e insegnamento a 360 gradi per tutto il comparto tecnico virtussino, oltre a garantire una vera e propria crescita di tutta la società. Ad impreziosire ulteriormente il prestigio dello staff tecnico, alcune conferme arrivano dalle passate stagioni. Simonelli Carlo, diplomato Isef, Laurea in scienze motorie e master in bioingegneria, già preparatore atletico professionista di pallavolo (serie A Svizzera – serie B1 italiana), calcio, pallamano, basket da 20 anni, consulente alla performance in varie realtà sportive e di fitness, docente di valutazione motoria e attitudinale allo sport presso l’Università dell’Insubria da 15 anni, autore di vari articoli scientifici e di divulgazione nonché direttore scientifico in vari convegni, oltre a ciò ultimamente ha conseguito il diploma internazionale Fifa in “Sport Medicine” Simonelli ricoprirà anche per stagione sportiva 2020/21 il ruolo di Preparatore Atletico. Lorenzo Borghi, diplomato in osteopatia presso l’Istituto superiore di Osteopatia di Milano e alla Wales University con la tesi “Trattamento manipolativo osteopatico e capacità condizionali”. Specializzato in “Ginnastica posturale”, “Esercizio correttivo”, “Kinesio-taping” e”Alimentazione funzionale”, da sempre a contatto col mondo dello sport amatoriale sia come giocatore che allenatore, ricoprirà il ruolo di Fisioterapista.

Le parole del presidente

Il Presidente, Gianfranco Ruiu, con un comunicato alle atlete, allenatori e Dirigenti ha scritto:

“Sono contento di dare a tutti voi questa notizia in anteprima. Quest’anno alziamo l’asticella. Abbiamo avuto la possibilità di acquisire i diritti di serie C e abbiamo deciso, dopo un confronto con il settore tecnico, di accettare questa sfida. Il prossimo anno parteciperemo a 2 campionati regionali. La prima squadra prenderà parte al campionato di Serie C, mentre la squadra di Under 19, parteciperà, oltre che al campionato giovanile provinciale, al campionato di Serie D regionale. Sarà un anno importante, una sfida avvincente che sono sicuro affronteremo con grinta e capacità. Ne usciremo bene perché abbiamo i valori tecnici e mentali che ci permettono affermarlo. Sono certo che questa notizia vi entusiasmerà parecchio. Lavoreremo per far sì che questa asticella, un po’ più alta, non sia un problema ma una opportunità. Vi aspetto motivate e con tanta forza!”

L’appuntamento è fissato con la ripresa degli allenamenti, dopo la pausa estiva, per il giorno lunedì 31 agosto 2020. Dopo un avvio in palestra a Cermenate i due gruppi si sposteranno in Val d’Aosta per proseguire con la preparazione atletica in montagna, tra lavoro in palestra, divertimento, relax e team building.