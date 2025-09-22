Virtus Cermenate profeta in patria: vince con merito il 41° Trofeo Renato Malacarne

La Virtus Cermenate ha vinto tra le mura amiche la 41esima edizione del Trofeo Renato Malacarne.

Cermenate vince il Trofeo Renato Malacarne

Un classico appuntamento pre campionato che la società brianzola ha organizzato in questo week-end: Trofeo Renato Malacarne. Una prova di forza per i gialloblù diretti da coach Edoardo Pogliaghi che fa ben sperare in vista del debutto nel campionato di Serie C in programma nel prossimo fine settimana. La Virtus in semifinale ha prima battuto Calolziocorte e poi in finalissima ha bissato dominando anche contro la Rondinella Sesto San Giovanni. La Virtus ha anche vinto con la squadra gialla il quadrangolare internazionale riservato alla categoria Aquilotti.

Il cartellone del 41° Torne Renat lacarne

Sabato 20 settembre le due semifinali:

ore 19 Venegono-Rondinella Sesto 52-68, ore 21 Virtus Cermenate-Calolziocorte 80-69

Domenica 21 settembre le due finali:

ore 16.30 finale 3°-4° posto Calolziocorte-Venegono 77-64, ore 19 la finalissima 1° -2° posto Virtus Cermenate – Rondinella Sesto 101-70.

Torneo internazionale Minibasket

Durante il week-end la Virtus ha organizzato anche un torneo riservato al minibasket per la categoria Aquilotti 2015-16. Sabato 20 dalle ore 17 le semifinali Virtus Gialla-Lugano 16-9 e Virtus Blu-Arbedo 8-16. Domenica 21 dal ore 15 finale 3° 4° posto Virtus Blu-Lugano 13-11 e a seguire finalissima 1°-2° posto Virtus Gialla-Arbedo 13-11.