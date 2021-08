Riccardo Pellizzoni e Lorenzo Villa "cavalli di ritorno" della Virtus Cermenate

Virtus Cermenate nuovi colpi per la prima squadra del club brianzolo che parteciperà alla serie C Gold.

Virtus Cermenate completa il roster

Si è completata la nuova Virtus Cermenate che parteciperà al campionato di basket di serie C Gold. Due nuovi colpi in entrata sono stati infatti annunciati in queste ore dal club brianzolo gialloblù che ha ufficializzato l'arrivo di Riccardo Pellizzoni e Lorenzo Villa. In verità si tratta di due ritorni a casa.

A cominciare da Riccardo Pellizzoni, forte esterno grande realizzatore anche dalla lunga distanza, che alla Virtus era già stato nel 2016. Classe 1996 Riccardo dopo essere cresciuto nel vivaio dell'Aurora Desio nel 2013/14 ha esordito in C con la Virtus Meda dove ha giocato per tre stagioni. Quindi come detto nel 2016 l'arrivo a Cermenate dove ha disputato 4 stagioni e 115 partite in gialloblù per poi traferirsi l'anno scorso a Nerviano dove però non ha giocato visto che il club si è poi ritirato dal torneo 2020/21.

Ora un ritorno alla Virtus carico di entusiasmo e aspettative come lui stesso ha dichiarato: "Sono davvero contento di tornare in questa società che mi ha fatto esordire in questo campionato. É bello ritrovare anche parte del gruppo con cui ho condiviso gli anni scorsi, siamo carichi e pronti per la nuova stagione!".

A poche ore da questo annuncio è arrivato anche un altro colpo in entrata per la Virtus che ha raggiunto l'accordo anche con Lorenzo Villa lungo e buon rimbalzista classe 1995 che ha esordito nel mondo senior a Meda nel 2013/14 proprio al fianco di Pellizzoni, con cui ha condiviso anche la squadra di DNG a Desio e che ora ritrova a Cermenate. Anche per Villa si tratta quindi di un ritorno a Cermenate dove aveva già giocato da protagonista conquistando la promozione in C Gold nel 2014/15. Nel 2017 Villa si è poi trasferito al Rovello Porro, dove è rimasto per tre annate conquistando un'altra promozione dalla C Silver alla Gold per poi passare nella stagione scorsa al Social Osa Milano. "Sono contento di essere tornato a Cermenate dove ho fatto la mia prima esperienza in un campionato di Serie C. Ritrovo vecchi compagni, Gilberto Spinelli come allenatore e non vedo l'ora di iniziare".

Oltre a Villa e Pelizzoni la Virtus Cermenate ha completato la rosa a disposizione di coach Gilberto Spinelli con 6 under del suo settore giovanile: Alessandro e Luca Cairoli, Matteo Carioni, Jacopo Caspani, Riccrado Fumagalli e Simone Verga. Un plotoncino di giovani promesse e talenti che daranno la loro mano ma anche intensità ed entusiasmo al roster della serie C ma che faranno parte anche dell'Under 19 Virtys diretta dal nuovo allenatore Alessio Cresp1i.