Virtus Cermenate serie C corsara a Luino

Cermenate, dopo una maratona di volley, batte fuori casa al tiebreak Luino. Nel primo set parte avanti Luino (6-3). Cermenate si riporta in pari sul 7-7 e prova ad allungare (7-10, 13-17). Un buon turno di servizio delle padrone di casa rimette tutto in equilibrio sul 20-20. Finale punto a punto con le comasche che, ai vantaggi, chiudono il parziale 24-26.

Il secondo set

Avvio punto a punto di secondo set fino al 6, quando sono le padrone di casa ad allungare (11-7, 14-10). Cermenate prova a rifarsi sotto (15-14), ma non trova l’aggancio, concedendo anzi alle avversarie un nuovo break (20-17, 23-17) che le varesotte sfruttano per vincere il parziale 25-20.

Il terzo set

Partono forte le comasche nel terzo set (1-5, 4-11). Luino non ci sta ed, azione dopo azione, riduce lo svantaggio (14-17) impattando sul 20-20. Le padrone di casa si portano sul 23-21, ma Cermenate rientra portando il parziale ai vantaggi (24-24), dove a piazzare il break decisivo è Luino (29-27).

Il quarto set

Nel quarto set, dopo un avvio punto a punto (3-3), è Cermenate a trovare un buon break (3-6). Luino risponde subito (6-6), ma le virtussine non demordono e si riportano avanti (8-10, 9-13). Le padrone di casa provano a rifarsi sotto (12-15, 16-18, 18-19), ma la formazione di coach Rutigliano non permette l’aggancio, conducendo il finale (20-23) e vincendo il parziale 20-25.

Il tiebreak

Nel tiebreak partono avanti le varesotte (3-1, 5-1). Cermenate ci prova (6-4, 9-7) e riesce nell’aggancio sull’11-11. Luino sembra subire la rimonta, e Cermenate ne approfitta chiudendo il parziale 12-15 e vincendo l’incontro 2-3.

Il commento post partita

commenta così la partita: “E’ stata l’ennesima battaglia che con tanta bravura e un pizzico di fortuna siamo riusciti a portare a casa. Abbiamo preparato al meglio la partita, ma Luino si è dimostrata ancora più preparata e ci ha messo in seria difficoltà in alcuni frangenti della gara. Abbiamo reagito e siamo riusciti, con un po’ più di pazienza e intelligenza, a vincere. Abbiamo avuto l’occasione di portarci avanti nel terzo set, ma abbiamo buttato via tutto il vantaggio commettendo troppi errori. Luino è stata bravissima a capitalizzare i nostri errori portandosi avanti e mettendoci in seria difficoltà. Il quinto set abbiamo giocato con più tranquillità e siamo riusciti a recuperarlo dopo il 5-1 dell’avversaria. Brave tutte! La prossima è una settimane importante perché affronteremo Meda e non possiamo assolutamente perdere la concentrazione. Vogliamo assolutamente raggiungere il punteggio più alto in classifica!”. Nel prossimo turno Cermenate ospiterà Coren Meda sabato 11 marzo alle 20.30 a Cermenate.