Virtus Cermenate, si alza il sipario sulla stagione

All’Auditorium Padre Arcangelo Zucchi, la presentazione della nuova stagione sportiva. Una location particolare, diversa dalla palestra utilizzata negli scorsi anni, per sottolineare un evento speciale: Virtus Pallavolo compie 50 anni.

Nuova stagione per la Virtus

Dopo i saluti di rito a tutte le autorità presenti il presidente Gianfranco Ruiu ha rivolto un saluto particolare al neo comandante della stazione dei carabinieri di Cermenate, Giovanni Tagliente, ringraziandolo per la presenza, ma anche per il costante lavoro sul territorio per la sicurezza anche degli eventi sportivi. “L’appuntamento di questa sera (sabato 28 settembre, Ndr) è doppiamente importante e ci vede qui in questo luogo, anziché in palestra come di consueto, a sottolineare direi un appuntamento con la nostra storia” sottolinea il Presidente, ricordando anche le origini della società. “Questa sera diamo ufficialmente inizio ai festeggiamenti per un traguardo direi storico: in questo anno sportivo celebreremo i 50 anni di attività ininterrotta della nostra società sul territorio cermenatese e comasco. Nel 1975 muovevamo i primi passi! Non avevamo una palestra, ma solo un campo in cemento all’aperto. Giocavamo nelle palestre dei comuni del circondario e poi nella palestra dell’Oratorio. Ciquant'anni di storia sono tanti e tante sono le storie che si sono intrecciate in questi 50 anni, tanti i risultati sportivi, più o meno importanti, ma tanti anche i rapporti, le amicizie, i legami, i valori trasmessi”. Il presidente ha proseguito poi nel suo discorso tracciando il percorso che la società seguirà in questa speciale stagione sportiva. “Da oggi vogliamo dare inizio ad un cammino che ci condurrà lungo tutto l’anno ripercorrendo la storia trascorsa attraverso eventi sportivi e non, incontri, grandi sorprese, ma anche un piacevole ritrovarsi come comunità per culminare nel prossimo autunno con una grande festa finale. Tutti gli eventi (che ovviamente non vi sveliamo oggi nel dettaglio), avranno il filo conduttore della condivisione con la comunità che ci ha visto nascere, crescere e rafforzarci, con le persone che ci sono state accanto nel cammino (anche quelle che non ci sono più), con chi ancora non ci conosce, ma a cui vogliamo arrivare per far capire il valore della grande famiglia della Virtus Pallavolo Cermenate. Direi che ci aspetta un anno stimolante!”.

Presentazione, linee guida e obiettivi

La serata è poi proseguita con il saluto ed il ringraziamento che il Presidente ha voluto fare a tutti i volontari e dirigenti che quotidianamente donano il loro tempo per portare avanti tutta la macchina organizzativa che sta alle spalle dell’attività agonistica. Il Direttore Sportivo Riccardo Maiocchi, punzecchiato dal presentatore e affiancato dal Direttore Tecnico Donato “Doz” Rutigliano, ha dettato le linee guida e gli obiettivi sportivi delle formazioni: “Sarà una stagione importante, oltre che per tutto quello che abbiamo già visto, anche per l’aspetto sportivo. L’obiettivo di tutte le formazioni è sicuramente quello della crescita sia sportiva che personale, ma non nascondo che l’ambizione è quella, come ogni anno, di fare meglio rispetto al precedente. E per alcune formazioni - prosegue sorridendo - questo vuol dire raggiungere ambiziosi traguardi!”.

Nuovo logo per la stagione

Il Presidente Ruiu ha poi presentato il nuovo logo societario dedicato al 50esimo e il restyling del logo ufficiale che ci accompagnerà per i prossimi anni di attività, e le nuove magliette. “Il logo speciale del 50esimo sarà su tutte le maglie da gara che le nostre ragazze indosseranno nei prossimi campionati, ma non sarà da solo. Sarà affiancato da altri due simboli molto importanti: lo stemma del Comune di Cermenate e lo stemma di UYBA, storica società di Busto Arsizio, che partecipa al campionato di serie A1 femminile e con la quale abbiamo recentemente firmato un importante accordo di collaborazione, oltre che i nostri sponsor. Vorrei inoltre far osservare a tutti una particolare caratteristica della maglia: oltre ai simboli e agli sponsor di cui vi ho già parlato, in filigrana abbiamo rappresentato sul davanti il leone rampante dello stemma comunale e sul retro il castello. Vogliamo simbolicamente dire che ci sentiamo parte della comunità cermenatese, che orgogliosamente ne indossiamo i simboli e altrettanto orgogliosamente li mostriamo e li portiamo al di fuori dei confini del nostro comune. Direi veramente una maglia con un significato molto particolare!”.

I saluti di Fermi e Amadeo

Sono seguiti i videomessaggi di due amici che non hanno potuto essere presenti fisicamente, ma non hanno mancato l’occasione per portare i loro saluti: Alessandro Fermi (assessore all'Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia) e Roberta Amadeo (campionessa di Hand Bike impegnata nei recenti mondiali di Zurigo, dove ha conquistato due argenti). Sono intervenuti poi per i saluti istituzionali il vicesindaco Mirko Zito, il cicario don Gabriele Mandaglio e il consigliere comunale delegato allo Sport Marco Molteni: tutti hanno sottolineato l’importanza per il territorio di avere una società storica come la Virtus Pallavolo che non si limita a fare sport, ma svolge un ruolo sociale nella crescita dei giovani.

Le formazioni per la nuova stagione

Terminata la parte istituzionale, si è poi dato spazio alle formazioni, chiamando sul palco in ordine: Baby Volley, Volley S3 (ex minivolley), Under 12, Under 13, Under 14, Under 16, Under 18, Seconda Divisione, Serie D e Serie C. Ogni formazione è salita sul palco con il proprio staff e i name sponsor: Bianchi Group per la Serie C, Rusconi Arredamenti per la Serie D, Gusto Tondo per Under 18 e Under 16, Associazione Castelnuovo per le giovani di Under 12 e Under 13.

Foto 1 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 2 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 3 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate.jpeg Foto 4 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 5 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 6 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 7 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 8 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 9 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 10 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 11 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 12 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 13 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 14 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 15 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 16 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 17 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 18 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate Foto 19 di 19 PRESENTAZIONE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025Auditorium “Padre A. Zucchi” - Cermenate (CO) - 28 settembre 2024~ ~ ~ ~#Virtus50 #50esimo #ForzaVirtus 💛💙💪🏻 #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #VolleyBall #Volley #Pallavolo #Cermenate

Sponsor e collaborazioni

Per Bianchi Group ha preso la parola l’Amministratore delegato Fulvia Zatti che ha ringraziato il Presidente Ruiu per l’opportunità e ha raccontato di come, cermenatese di nascita, è cresciuta sentendo parlare le sue amiche che giocavano nella nostra società. Legame che poi si è rinsaldato quest’anno con un partnership sportiva che lega Bianchi Group (che quest’anno festeggia anch’essa un importante traguardo: i 100 anni di attività) al nome della nostra prima squadra, la Serie C condividendo il valore dell'impegno e della perseveranza nel raggiungere gli obiettivi e la costanza anche nelle difficoltà.

Anche Rusconi Arredamenti, nella figura dei titolari Rusconi Giovanni e Marco, title sponsor della formazione di Serie D, ha voluto raccontare ciò che l’ha spinta a intraprendere questo percorso: “La nostra è una azienda composta da persone che ha praticato e pratica tutt'ora lo Sport in tutte le su forme, che crede in questa formidabile scuola di vita e che da essa ha appreso molteplici insegnamenti. Insegnamenti grazie ai quali ha potuto, trasferendoli nel proprio lavoro, raggiungere dei validi obiettivi. Per la Rusconi Arredamenti poter contribuire nel percorso e nella crescita di una società come la Virtus Cermenate che fa dello Sport il proprio motivo di vita è un Onore. Lo Sport è importantissimo e crediamo che non ci sia investimento migliore che poter aiutare come Azienda società sportive che quotidianamente lavorano affinché lo Sport sia sempre più vivo e presente in tutti noi. Grazie Virtus!”.

Per Gusto Tondo Valentino Ranuio, pur non potendo essere presente, ha condiviso la sua gioia nel poter aiutare una società storica come Virtus, attiva da molti anni sul territorio. La collaborazione con la famiglia Ranuio, iniziata qualche anno fa come sponsor, si è sviluppata nel corso del tempo arrivando fino ad oggi come title sponsor delle formazioni giovanili di Under 18 e Under 16.

Associazione Castelnuovo, 30 anni di solidarietà

Un momento particolare della serata è stato quando è intervenuto Andrea Faverio per l’Associazione Castelnuovo. Ha raccontato il lavoro svolto di oltre 30 anni di attività: “Siamo nati nel 1993 ad opera di un gruppo di amici che hanno fatto proprio il desiderio, la testimonianza e la volontà di Antonio Castelnuovo per favorire la «cultura della solidarietà» nella società in cui viviamo, per andare incontro ed aiutare chi è meno fortunato a causa della malattia e per contribuire a costruire la civiltà dell'amore. E’ un'associazione nata per favorire la ricerca e la cura in campo oncoematologico (leucemia, tumori del sangue) e per sensibilizzare alla donazione del midollo osseo”. Questa finalità è un po’ il motivo della decisione di sponsorizzare una squadra sportiva giovanile: condividere gli ideali dell'amicizia e della solidarietà e diffonderli a partire dalle giovani generazioni. Da filo di unione tra la Virtus Pallavolo e l’Associazione Castelnuovo è stato forte il ricordo di Sergio Mazza, storico dirigente virtussino, ma anche impegnato volontario della Castelnuovo, venuto a mancare un anno fa. E l’occasione è stata importante anche per ricordare quanti, in questi 50 anni, non sono più tra di noi, sia a livello dirigenziale, che allenatori ed atlete.

I presenti sul palco

Durante la presentazione delle squadre che giocheranno durante la stagione si sono alternati sul palco le seguenti autorità: il rappresentante del CONI Sala Tesciat Sergio, che ha invitato il Presidente Ruiu a richiedere l’encomio del CONI ed ha consegnato al nostro Direttore Sportivo Maiocchi la medaglia d’oro al merito sportivo del CONI, il Direttore Sportivo Silvano Bazzigaluppi e il Direttore Tecnico Valentina Minoli del settore giovanile UYBA Busto Arsizio, che hanno presentato al pubblico la collaborazione nata quest’anno tra le due società, il Presidente FIPAV Como Lucio Amighetti che ha colto l’occasione per annunciare la volontà di organizzare la giornata territoriale di Volley S3 “Un Lago di Volley” a Cermenate, nella prestigiosa cornice del Parco Scalabrini il prossimo 8 giugno 2025, e del Presidente del Comitato Regionale FIPAV Lombardia Pietro Cezza che ha fatto i complimenti a tutta la società per i traguardi raggiunti ed ha augurato il meglio per quelli che dovranno ancora arrivare rivolgendosi con affetto alle piccole atlete del baby e mini volley.

Il prossimo appuntamento è per il 12 ottobre 2024 quando le nostre due formazioni regionali di Serie D (alle 17.30) e Serie C (alle 21) daranno avvio al campionato tra le mura amiche della palestra di Via Giovanni da Cermenate in Cermenate.