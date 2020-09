VIrtus Cermenate stasera primo test per la nuova C Gold contro il Rovello a porte chiuse

Virtus Cermenate novità in casa del club brianzolo in questo inizio di stagione 2020/21.

Virtus Cermenate sabato 19 settembre primo appuntamento di open days per il centro minibasket della Virtus

In casa della Virtus Cermenate è entrata nel vivo la nuova stagione sportiva. Giorno importante quello di oggi per la prima squadra in preparazione dell’esordio nel campionato di C gold previsto per il weekend del 24-25 ottobre. Questa sera infatti è in programma il primo test per la nuova C Gold guidata da coach Gilberto Spinelli con il Basket Rovello di coach Matteo Bonassi, iscritta al campionato di serie D. La partita si giocherà a porte chiuse, col limite di 10 giocatori per squadra, nel rispetto delle normative sanitarie attuali.

Appuntamento con l’Open day del minibasket Virtus

Domani sabato 19 settembre inoltre si svolgerà il primo apputamento con gli open days del minibasket Virtus alle ore 14.30-17.30 presso il palazzetto di via Montale a Cermenate. Un invito rivolto a tutti i bambini/e nati negli anni 2013-14-15. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi via email a comunicazione@virtuscermenate.it. Il secondo appuntamento è in programma per sabato 26 settembre con stessi orari, sede e modalità.