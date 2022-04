Virtus Cermenate sugli scudi con un secco 3- 0

Cermenate

Coach soddisfatto, grande elogio al lavoro di squadra.

Virtus Cermenate sugli scudi con una netta vittoria casalinga nel campionato di Serie C di volley.

Virtus Cermenate, che vittoria

A Cermenate sono sufficienti 3 set per avere la meglio di Meda. Primo set equilibrato fino al 4-4. Meda allunga (4-9, 6-10, 13-17), ma Cermenate reagisce e prima impatta sul 19-19, poi allunga (23-20), andando a vincere il parziale 25-22. Nel secondo set partono avanti le comasche (6-3, 9-4). Le ospiti non riescono a rifarsi sotto (12-7, 16-9, 19-13), lasciando alla formazione di coach Curiale il parziale 25-15. Il terzo set è la copia del precedente son le due formazioni che giocano punto a punto fino al 6-6, quando sono le virtussine a portarsi in testa (10-7, 13-7). Meda prova a ricucire il gap (14-12), ma Cermenate allunga nuovamente (17-13, 20-14), andando a chiudere il parziale 25-18 e l’incontro 3-0.

Coach Curiale soddisfatto

“La vittoria di questa sera è una vittoria di squadra”, commenta coach Curiale. “Le ragazze sono rimaste concentrate sin dall'inizio rispettando gli obiettivi di gioco provati in allenamento. La vera differenza l'hanno fatta anche i cambi, tutte le ragazze subentrate hanno fatto ciò che gli era stato chiesto. Sono davvero contento di questi 3 punti. Ora ci aspettano le ultime due gare per concludere al meglio la stagione”. Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Lazzate Volley sabato 30 aprile 2022 alle 21.[

VIRTUS CERMENATE 3

COREN MEDA 0

(25-22, 25-15, 25-18)

VIRTUS CERMENATE: Brenna 2, Sarubbi 2, Maiocchi 6, Campi 4, Clerici 14, Crepaldi ne, Mancarella 10, Testoni 8, Castelli L ne, Bollini 1, Ruiu, Castelli G (L1), Samba (L2). Allenatore: Curiale Alessandro.