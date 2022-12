Virtus Cermenate supera Luino per 3 set a 0.

E’ una Cermenate bella e concreta quella che ha la meglio con un secco 3-0 di Luino Volley, seconda forza del campionato. Avvio di primo set equilibrato fino al 5-5. Cermenate allunga (9-5, 17-11) e Luino non reagisce (21-15, 22-18), lasciando alle comasche il primo parziale (25-19). Nel secondo set si gioca punto a punto fino al 10-10, poi la formazione di casa conquista un buon break (13-10, 16-13). Luino non ci sta ed azione dopo azione ricuce il gap impattando sul 17-17. Ma Cermenate non è doma: allunga nuovamente (23-19) andando a vincere il parziale 25-21. Il terzo set è tutto della formazione guidata da coach Rutigliano. Cermenate infatti parte avanti (3-1, 3-1), allunga (15-8, 20-9) e chiude il parziale con un buon 25-17 che vale il 3-0.

Le parole del coach

Coach Rutigliano commenta così l’incontro: “Partita perfetta provata benissimo in settimana. Eravamo pronti al loro attacco veloce di S1, e nonostante ci siamo allenati in settimana su questo ci hanno creato comunque problemi perché sono veramente forti su quel fondamentale. Ci eravamo focalizzati anche sulle loro battute spin. Eravamo pronti a riceverle ed abbiamo giocato molto attente soprattutto sulla fase di cambio palla. Siamo sempre stati avanti, ma soffriamo di qualche piccola debacle sulla ricezione, che abbiamo però compensato bene l’attacco, soprattutto di Celichini che ha fatto una partita pressoché perfetta. Sono veramente gasato da questa prestazione. E’ un bel periodo dove stiamo lavorando veramente bene nonostante qualche acciacco. Comunque sono molto contento, davvero molto contento. Ci aspettano due partite strane: una sulla carta facile e una molto difficile contro Tradate. Comunque rinnovo i miei complimenti alle ragazze che stanno lavorando veramente col cuore. Bravissime tutte!”.

Il prossimo turbo

Nel prossimo turno di campionato Cermenate sfiderà Meda sabato 10 dicembre 2022 alle 19 a Meda.