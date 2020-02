Virtus Cermenate Under 13 vittoriosa al Trofeo Primavera

Virtus Cermenate Under 13 sugli scudi.

Vittoria contro Nuova Team

Cermenate, nel secondo turno del girone Trofeo Primavera, vince con un netto 3-0 tra mura amiche contro Nuova Team. Buon avvio di primo set per la formazione di casa (3-1, 7-2). Nuova Team non riesce a rientrare (13-9, 21-14) e per Cermenate è semplice chiudere il parziale 25-20. Il secondo set è la copia del precedente con la formazione di casa che mantiene sempre la testa: 5-3, 94, 16-6, 19-11, fino al definitivo 25-12. Il terzo set è equilibrato. Le due formazioni infatti giocano punto a punto (5-4, 10-10) fino al 14 pari, quando è nuovamente Cermenate che trova l’allungo (18-15, 21-17). Nuova Team non riesce a rientrare (24-18) e la formazione guidata da coach Pietroni vince il parziale 25-18 e chiude l’incontro 3-0. Cermenate, con quattro punti, sale in classifica al quarto posto, a tre punti dalla vetta. Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Cacciatori delle Alpi domenica 9 febbraio 2020 alle ore 17.30 a San Fermo della Battaglia.

Le info sul match

2^ Giornata Trofeo Primavera Under 13 Como

Virtus Cermenate – Nuova team 3-0

(25-20, 25-12, 25-18)

VIRTUS CERMENATE: Castelli, Mazzitelli, Donzelli, Essalhaoui, Lanzarotti, Ruiu, Carraro, Portuesi, Kalaj, Manca. Allenatore: Pietroni Francesco.