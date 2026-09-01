Virtus Cermenate, via alla nuova stagione

Pronti, via: inizia la stagione della Virtus Cermenate allenata da Bruno Bianchi.

La nuova stagione

I gialloblu saranno per la prima volta protagonisti in Serie B Interregionale, la quarta serie del basket italiano. Dopo il raduno di settimana scorsa seguita dalla pre-season con la sfida a Saronno, anch’essa squadra di B Interregionale, domani, 2 settembre, ancora in casa alle 20, si svolgerà la gara contro la Robur et Fides Varese. Altre due amichevoli sono previste per il 5 settembre alle 18, contro Gallarate, e il 12 settembre in casa di Gazzada.

Il torneo Malacarne

Il piatto clou di questo avvicinamento alla stagione vera e propria è il Torneo Malacarne, giunto alla 42esima edizione. A Cermenate si sfideranno Varese Academy, Pallacanestro Milano 1958, Arona e, ovviamente, i padroni di casa della Virtus. Poi, dalla settimana seguente, il 26 settembre, via al campionato. Cermenate è nel girone A della conference nord e giocherà all’esordio in trasferta sul campo della Varese Academy. Prima partita in casa la settimana seguente, contro Casale Monferrato. Fanno parte del girone anche i sardi dell’Esperia Cagliari e di Sennori, oltre a varie squadre distribuite tra Piemonte e Lombardia. Per la Virtus si prospetta senza dubbio un campionato non facile, con tante squadre già viste anche in serie superiori come la già citata Casale Monferrato o la Robur Saronno, retrocessa l’anno scorso e ricca di giovani prospetti del Pgc. Senza dubbio i gialloblu dovranno sudare le proverbiali sette camicie per salvarsi, ma il roster costruito dal club è in grado di lottare.