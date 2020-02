Virtus Cermenate vince contro Olimpia Hazzard

Olimpia Hazzard 1 – Virtus Cermenate 3. Questo il risultato della partita Under 18f – Seconda Fase – Campione Territoriale.

Cermenate non stona e, nello scontro diretto di alta classifica, fa suo il match contro Olimpia Hazzard davanti ad un caloroso pubblico.

Buon avvio di primo set per Cadorago (5-1). Cermenate impatta subito sul 5-5, poi si gioca punto a punto fino al 18-18, quando sono le virtussine a conquistare un buon break (18-21), che mantengono fino alla chiusura del parziale (22-25). Nel secondo set parte nuovamente avanti la formazione di casa (3-1). Cermenate ribalta il parziale (6-8), ma Cadorago risponde subito (11-9). Nuovamente avanti la formazione guidata dalla coppia Proverbio-Pietroni (11-14), che però si fa rimontare sul 15-15, concedendo nuovamente alle padrone di casa l’allungo (20-17). Ma Cermenate non molla e rimette tutto in discussione sul 20-20. Le due formazioni giocano nuovamente punto a punto fino al 24, quando è Cadorago a chiudere il parziale 26-24. Il terzo set è tutto di Cermenate che parte avanti (3-5), allunga (8-13, 9-15), gestisce il vantaggio (13-20, 17-20) e chiude il parziale 20-25. Il quarto set è una girandola di emozioni. E’ infatti la formazione di casa a partire avanti (3-1, 6-3). Cermenate impatta sul 7-7, ma lascia nuovamente allungare Cadorago (18-12). Le virtussine però non sono mai dome e, azione dopo azione, accorciano (20-16, 20-18, 22-21), impattando sul 23-23. Si gioca punto a punto fino ai vantaggi, quando è Cermenate a calare l’ultima palla, chiudendo il parziale 24-26 e facendo scatenare la festa sugli spalti dei numerosi supporters arrivati a Cadorago per sostenere le nostre ragazze.

Cermenate resta così a pieni punti in classifica allungando proprio su Cadorago (ora a -6) ed in attesa della partita di Union Volley (attualmente anch’essa a -6).

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a San Giorgio Lurago domenica 16 febbraio 2020 alle ore 11 a Bregnano.

Olimpia Hazzard – Virtus Cermenate 1-3

(20-25, 26-24, 20-25, 24-26)

VIRTUS CERMENATE: Ruiu 3, Arnaboldi ne, Tosetti 9, Rumi, Bollini 15, Castelli 24, Penitenti 9, Ravasio 9, Schembri (L). Allenatore: Proverbio Giorgio. Secondo Allenatore: Pietroni Francesco.