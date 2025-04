Virtus Cermenate, vittoria e terzo posto conquistato

Buon successo per la Virtus Cermenate su Team Alto Lambro, raggiunto il terzo posto ed eguagliato il punteggio di Lariointelvi.

Trionfo per la Virtus

Vittoria casalinga per Cermenate che batte 3-1 Team Alto Lambro e aggancia il terzo posto in classifica.

Buon avvio di primo set delle virtussine (3-0, 6-3). Le ospiti impattano sul 6-6, poi si gioca punto a punto fino al 19. Cermenate conquista un buon break (21-19), Alto Lambro risponde (21-21), ma le padrone di casa allungano nuovamente (24-21). Quando tutto sembra scritto le virtussine si bloccano e Alto Lambro ribalta il punteggio andando a vincere il parziale 24-26. Nel secondo set parte avanti la formazione ospite (2-7, 7-13) e mantiene la testa fino al 13-20, quando inizia la rimonta di Cermenate che trova un buon filotto di punti ed impatta sul 20-20. Punto a punto fino al 22. Ospiti con il set point in mano (22-24), ma si ripete il finale del set precedente a parti invertite, con Cermenate che ribalta e vince il set 26-24. Avvio terzo set equilibrato fino al 7-7, quando è Cermenate ad allungare (10-7, 15-10). Le ospiti impattano sul 15-15, ma è nuovamente la formazione di coach Sartorello ad allungare (23-15), a gestire il vantaggio (24-21) e a chiudere il parziale 25-21. Nel quarto set le due formazioni giocano punto a punto fino all’11-10. Cermenate conquista un buon break (14-11), la Team Alto Lambro resta in scia (16-14, 18-17), portandosi avanti sul 18-19. Ma il finale è tutto delle virtussine che prendono in mano il gioco chiudendo il parziale 25-20, vincendo l’incontro 3-1.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Lariointelvi, alle 21 di mercoledì 30 aprile.

Info match e classifica

24^ Giornata di Campionato - VIRTUS CERMENATE 3 - TEAM ALTO LAMBRO 1 (24-26, 26-24, 25-21, 25-20)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Tonnarelli, Piubeni, Colombani, Sprovaro, Gioia G, Gioia M, Bernini, Ferrario, Peverelli (L1), Pellizzoni (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.