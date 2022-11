Virtus Cermenate: vittoria, promessa mantenuta e dedicata a mister Borghi

Virtus Cermenate esulta

Una promessa fatta e mantenuta quella che i ragazzi della Virtus Cermenate c5 avevano fatto al loro mister Andrea Borghi, che proprio venerdì, mentre i suoi giocatori scendevano in campo, lui si sottoponeva a un delicato intervento chirurgico. “Vinceremo anche per te mister", aveva scandito capitan Checola a nome di tutta la squadra alla vigilia della gara. E così è stato. Una partita mai in discussione con i cermenatesi che imponendo subito il loro gioco si trovano già a metà primo tempo in vantaggio per tre reti a zero. Poi una fiammata degli ospiti e sullo scadere della prima frazione di gioco Beqiri, autore di una quaterna, riportava i suoi compagni sul +3.