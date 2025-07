Visciglia torna a Cantù: è responsabile tecnico del settore giovanile

Pallacanestro giovanile

Annuncio importante dal club brianzolo che riabbraccia un suo grande tecnico.

Visciglia torna nella città canturina per dedicarsi al settore giovanile: “Entusiasmo-sacrificio al lavoro sul campo-giocare da Canturino”.

Totò Visciglia torna a Cantù

Dopo una stagione davvero ricca di soddisfazioni dalla promozione in serie A1 della prima squadra alle due finali nazionali Under15 e Under17 ecco che arriva un'altra notizia importante per la Pallacanestro Cantù che riguarda proprio il suo settore giovanile. Per la verità si tratta non di una novità ma di un gradito ritorno. Già perché la società brianzola in queste ore ha ufficializzato che il nuovo Responsabile tecnico del settore giovanile sarà Antonio Totò Visciglia. Un ritorno visto che il tecnico brianzolo è cresciuto proprio a Cantù prima come giocatore poi come allenatore delle squadre giovanili conquistando anche due scudetti fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di assistente della prima squadra in serie A per poi viere esperienze importanti anche oltre frontiera in Svizzera. Queste le prime parole di Totò Visciglia dopo il suo nuovo incarico “Torno a Cantù in un ruolo diverso, ovvero da responsabile tecnico del settore giovanile, e non vedo l’ora di ricominciare un percorso che vede al centro l’atleta, che lo sviluppi e valorizzi al massimo come giocatore, ma allo stesso tempo che lo faccia diventare il miglior uomo possibile. Entusiasmo-sacrificio al lavoro sul campo-giocare da Canturino!! Queste sono le parole chiave!!”.

Così invece il GM del PGC Sergio Borghi riabbraccia Visciglia: "Siamo felici e fieri del ritorno di Antonio. Lui è di casa al PGC. È una parte importante della nostra storia. L'idea che possa curare la crescita dei nostri ragazzi ci riempie di orgoglio. Ben tornato Totò!”.