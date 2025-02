Vittoria da tre punti per la Bianchi Group contro Futura Volley Giovani

Vittoria da tre punti per la Bianchi Group Cermenate contro Futura Volley Giovani.

La partita

Avvio di primo set punto a punto fino al 6-6. Le virtussine allungano (10-7), ma le varesotte rispondono subito (10-10). Nuovo tentativo di fuga di Cermenate (14-11) e nuova risposta di Futura (14-13). Poi formazione di coach Rutigliano ingrana la quinta e trova un buon break (20-13, 23-14) e chiude il parziale 25-18.

Nel secondo set subito avanti la formazione ospite (0-3). La Bianchi Group impatta subito (3-3), ma Futura ci prova nuovamente (3-6). Le comasche non si scompongono e prima rimettono in parità il punteggio (6-6), poi allungano (12-8, 16-9, 19-11). Futura Volley non riesce a rientrare (23-12) lasciando a Cermenate il parziale 25-14.

Parte avanti la Bianchi Group nel terzo set (4-2, 8-5). Le varesotte impattano sul 9-9, ma sono nuovamente le virtussine a prendere la testa (13-9, 18-14, 21-16), andando a vincere il parziale 25-19 e l’incontro 3-0.

Per Mancarella e compagne una conferma del primo posto in classifica con un piccolo allungo di un punto (+3) su Luino (che ha conquistato due punti battendo al tiebreak Insubria), e Colverde (3-0 contro Cabiate) che ha agganciato le varesotte in classifica.

Il commento

Coach Rutigliano commenta così l’incontro:

“Un buon atteggiamento e la giusta attenzione ci ha permesso di gestire bene la partita. Sempre qualche errore di troppo, ma alla fine è bastato poco anche per recuperare i momenti no. Possiamo iniziare la settimana senza troppi stress lasciati dalla partita! Quindi testa al prossimo incontro! Brave ragazze non si molla nulla!!”.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a San Giorgio Luraghese sabato 15 febbraio 2025 alle ore 21.00 a Lurago Marinone

Foto 1 di 6 Foto 2 di 6 Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com Foto 3 di 6 Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com Foto 4 di 6 #FipavLombardia #VolleyAddictedBIANCHI GROUP CERMENATE 3 - FUTURA VOLLEY GIOVANI 0Serie C Femminile 2024/25 Lombardia - 15^ GiornataCermenate (CO) - 8 febbraio 2025Gallery: www.volleyaddicted.comCredit: Morotti Matteo/VolleyAddicted.com Foto 5 di 6 Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com Foto 6 di 6

Il tabellino

15^ Giornata di Campionato

BIANCHI GROUP CERMENATE 3

FUTURA VOLLEY GIOVANI 0

(25-18, 25-14, 25-19)

BIANCHI GROUP CERMENATE: Sarubbi 4, Pusceddu ne, Mancarella 9, Piubeni ne, Clerici 9, Celichini ne, Modena ne, Frigerio 6, Rusconi 1, Maiocchi 10, Liuzzo 14, Castelli (L1), Tortosa (L2).

Allenatore: Rutigliano Donato. Vice Allenatore: Marazza Alberto