Vittoria in casa per le atlete di Cermenate

Vittoria della Virtus Cermenate sul Volley team Brianza nella 14^ giornata di campionato di Serie C femminile

Virtus Cermenate 3 - Volley Team Brianza 0

Cermenate vince senza problemi 3-0 la sfida della quattordicesima giornata contro le giovani del Volley Team Brianza. Parte avanti VTB nel primo set (3-6). Cermenate reagisce subito e prima impatta sul 6-6, poi allunga (11-8, 15-10, 19-14). Le ospiti non riescono a ricucire (23-15) e per le virtussine è semplice chiudere il parziale 25-16. Il secondo set è tutto della formazione di coach Rutigliano: 3-0, 9-0, 11-4, 18-7, 22-11, fino al definitivo 25-12. Non cambia trama l’incontro nemmeno nel terzo set con Cermenate che parte forte (5-1, 8-3) amministra il vantaggio (15-11, 18-13) e vince il parziale 25-14 aggiudicandosi l’incontro con un rotondo 3-0. Coach Rutigliano, al termine dell’incontro, commenta così: “Finalmente una partita facile, che siamo stati in grado di gestire con calma e molta attenzione. A parte qualche piccolo break dovuto ad ritmo abbastanza lento, le ragazze sono riuscite a imporre un gioco veloce che ha messo in difficoltà l’avversario. Ottimo l’approccio in battuta che è stato fondamentale per mettere in grave difficoltà la ricezione avversaria e poter giocare una palla più facile, più morbida. Adesso subito testa alla settimana che arriva per preparare la partita importante contro Colverde, fondamentale per guadagnare punti in vista del nostro obiettivo”. Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Polisportiva Colverde sabato 4 febbraio 2023 alle ore 21.00 a Montano Lucino (CO).