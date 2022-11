Vittoria in trasferta per la Virtus Cermenate Under 16

Vittoria in trasferta per l'Under 16 della Virtus Cermenate contro Us Olympic a Lurago d'Erba.

Vittoria e tre punti importanti

Avvio di primo set punto a punto fino al 14, quando è Cermenate e trovare un buon break (16-19). Le padrone di casa non riescono a rientrare (20-24) e le virtussine chiudono il parziale 20-25. Nel secondo set parte avanti US Olympic (6-2, 13-8). Cermenate non demorde, e azione dopo azione riduce il gap e impatta sul 17-17. Le erbesi sembrano subire il rientro delle avversarie (19-21, 21-), e per Cermenate è semplice chiudere il parziale 21-25.

Terzo set decisivo

Terzo set giocato punto a punto fino all’8-8, quando è nuovamente la formazione guidata da coach Favaro a portarsi avanti (14-17, 17-21, 20-22), andando a vincere il parziale 21-25 e l’incontro 0-3.

Il prossimo match in calendario

Nel prossimo turno di campionato Under 16 Csi Como, Cermenate ospiterà la Polisportiva Comense: in campo sabato 19 novembre, con inizio del match alle 16.15 a Cermenate.