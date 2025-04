Vittoria netta della Virtus sul campo dell'Union Volley

Vittoria senza fronzoli della Virtus di coach Sartorello contro l'Union Volley.

La Virtus conquista tre punti

Trasferta senza problemi per la Virtus Cermenate che torna da Mariano Comense, contro Union Volley, con i tre punti in palio.

Buon avvio di primo set per le virtussine (3-6, 4-11). Le padrone di casa non reagiscono (6-14, 9-17, 12-20), lasciando a Cermenate il parziale 13-25. Parte avanti Union Volley nel secondo set (3-0). La formazione di coach Sartorello piazza un importante filotto di punti che ribalta il punteggio (3-6, 6-12). Mariano fatica a rifarsi sotto (10-20) e per Cermenate è semplice chiudere il parziale 14-25. Non cambia il canovaccio nemmeno nel terzo set con le ospiti che prendono subito la testa (1-4, 5-10), amministrano il vantaggio (6-13, 7-13) e chiudono 10-25 il parziale, aggiudicandosi l’incontro 0-3.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà tra le mura amiche l'US Albatese mercoledì 16 aprile alle 20.30.

Info match

Seconda Divisione Femminile 2024/2025 - FIPAV Como - 23^ Giornata di Campionato

UNION VOLLEY MARIANO 0 VIRTUS CERMENATE 3 - (13-25, 14, 25, 10-25)

VIRTUS CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Ruiu, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Colombani, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Geminian, Peverelli (L1), Pellizzoni (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.