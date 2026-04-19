Vittoria Unipol a Reggio Calabria, ora i playoff

La Unipol Briantea84 Cantù torna alla vittoria dopo le due sconfitte in campionato: 50-69 il finale al PalaCalafiore contro Reggio Calabria Bic nella 18^ giornata di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina), l’ultima della regular season.

La vittoria

Ufficiali, quindi, le date della semifinale playoff in cui i canturini affronteranno Deco Amicacci Abruzzo: 9 maggio gara1 a Giulianova, 16maggio gara2 al PalaMeda (con l’eventuale gara3 sempre a Meda, in programma in 17 maggio). Orari ancora da definire. Informazioni su abbonamenti e biglietti verranno diffuse nei prossimi giorni. Tornando al pomeriggio del PalaCalafiore, il gruppo guidato da coach Gomez guida la gara fin dall’inizio (i calabresi trovano il momentaneo vantaggio per una ventina di secondi nel primo quarto), ma nonostante questo la squadra di coach Cugliandro si affida a Marcondes e Sripirom che più volte fanno male alla difesa canturina, raccogliendo rispettivamente 21 e 19 punti. I canturini trovano un +10 a fine del secondo quarto grazie ad un prezioso contributo di Pralle dalla panchina e ai 10 punti di De Maggi nei primi 20’ di gioco. I reggini si spingono fino al -2 ad inizio del terzo quarto, ma Carossino e compagni mantengono le distanze di sicurezza in un botta e risposta continuo fino a 4’ dalla fine della gara in cui il trio Berdun, Carossino e Gabas firma uno 0-12 che chiude definitivamente la partita. Capitan Carossino sfiora la tripla doppia (25 punti, 12rimbalzi, 9 assist), seguono Berdun e De Maggi con 10 sigilli a testa in metà gara disputata da entrambi. 12 i rimbalzi (e 7 punti) firmati da Bedzeti. La Unipol si fermerà il prossimo weekend (finali Eurocup), in attesa di vivere un altro grande appuntamento prima dei playoff del campionato: 1-2 maggio, a Madrid, la Final Four di Champions Cup Iwbf (International Wheelchair Basketball Federation).

La cronaca

Coach Gomez opta per il quintetto composto da Patzwald, Poggenwisch, Carossino, De Maggi e Bedzeti. Poggenwisch rompe il ghiaccio, poi capitan Carossino si rifà dopo uno zero su due dalla lunetta. Rukavisnikovs tripla ad accorciare le distanze, De Maggi dalla sua mattonella e Marcondes sulla sirena. Avvio vivace al PalaCalafiore per il 5-6 al giro di boa del primo quarto. Poggenwisch prova il primo allungo canturino, coach Cugliandro chiama time-out sul 5-8 a 3’40’’dalla prima sirena. Marcondes si rende ancora pericoloso a referto, poi Carossino lanciato daPoggenwisch non fallisce. Tempo di gioco dinamico, nonostante i diversi errori al tiro da ambo le parti. Momento positivo dei reggini che con Sripirom e la tripla di Marcondes ribaltano il parziale(12-10), pareggia De Maggi. Equilibrio dopo 10’: 12-12.

Il secondo quarto

Carossino punti preziosi (12-14), Sripirom sulla sirena: partita sempre in equilibrio. Dentro Pralle, fuori Poggenwisch. Il tedesco fornisce subito l’assist per i primi punti di Bedzeti e poi battezza il canestro: +4 Unipol (14-18) a 6’09’’ dall’intervallo lungo. Carossino per De Maggi, Bedzeti per Carossino: allungano i biancoblù sul +8 (14-22) a metà del secondo quarto. Reggio Calabria si affida a Sripirom per diminuire il gap, in mezzo a spezzare De Maggi e 5 punti di Pralle per il momentaneo massimo vantaggio di +10: 19-29 a 2’14’’ dall’intervallo. Sono sempre Sripirom e una tripla di Marcondes a tenere in scia i reggini (24-29), poi bellissima azione firmata Bedzeti-Carossino-De Maggi con quest’ultimo a referto. Un libero su due di Sripirom. Prezioso contributo di Pralle in questa fase. Dopo 20’ Unipol avanti 25-31.

Dopo l’intervallo

Terzo quarto: coach Gomez manda in campo Berdun e Gabas, fuori Pralle e De Maggi. Simonek e Marcondes valgono il -2 in avvio di tempo (29-31). Carossino 4-0 personale, Sripirom in mezzo con un libero su due e poi Bedzeti (che nel frattempo rimedia il quarto fallo): 30-37 dopo 3’30’’ di gioco. Simonek e Marcondes valgono il -3 (34-37) a metà tempo. Primi punti di Berdun e poi Carossino con 4 punti preziosi, in una fase delicata in cui Reggio Calabria vive un periodo positivo che continua ancora con Marcondes, oggi grande pericoloso per la difesa canturina. Tecnico per coach Cugliandro, Carossino approfitta del libero a disposizione, poi si sblocca Gabas e capitan Carossino firma il suo diciassettesimo punto che vale anche il +10 (36-46) a 2’ dalla fine del terzo quarto. Rukavisnikovs si riaffaccia a referto: 39-46 a 10’ dal termine.

L’allungo finale

Ultimo quarto. Marcondes e Sripirom si riconfermano vere e proprie spine nel fianco, la Unipol risponde con 4 punti di capitan Carossino (43-50). Time-out. Due su due per Sripirom dalla lunetta, canestro prezioso di Bedzeti, segue Berdun (45-54) a 6’43’’ dalla fine della partita. Tripla di Marcondes, la terza del pomeriggio e ventunesimo punto fin qui. Bedzeti sgranocchia un libero su due. Gabas, ma poi Sripirom sulla sirena prova a spaventare i canturini. Nei successivi 4’, Berdun(6), Carossino (4) e Gabas (2) valgono un mai così prezioso break (0-12) per il massimo vantaggio canturino (+19, 50-69) in un finale a monotonia biancoblù in cui coach Gomez concede spazio anche a Ramos, al posto di Patzwald. Finisce così: 50-69 per la Unipol.

(foto by Alessandro Vezzoli)