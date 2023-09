Vittorie, convocazioni azzurre e stage con la Be Pink: è un momento magico per Martina Testa

Una vittoria quasi dichiarata, la prima convocazione con la Nazionale azzurra e gli stage con la Be Pink. Sono settimane da sogno per Martina Testa, giovane talento del Club Ciclistico Canturino 1902, che al secondo anno nella sua categoria, la Juniores, sta esprimendo tutto il suo valore.

Lo scorso fine settimana, infatti, la ciclista gialloblù ha partecipato al secondo Giro della Lunigiana riuscendo a conquistare la maglia a "pois" del Gran Premio della Montagna. Una conquista che, come accennato, è stata quasi dichiarata, come racconta Martina stessa.

"Sapevo di poter portare a casa qualcosa perché era da diverso tempo che non correvo con ragazze della mia stessa categoria a causa degli stage che sto facendo con la Be Pink - ha spiegato - Quindi avevo una buona gamba e puntavo a una maglia".

Così, da un normale dialogo con il papà, Martina Testa gli ha chiesto a quale maglia si poteva puntare e insieme avevano deciso per quella del Gpm e ne è nata una scommessa.

"Avevo studiato bene il percorso e sapevo che alla prima gara (quella del venerdì, ndr) ci sarebbero stati tre Gpm, sapevo di dover portare a casa più punti possibili - ha raccontato Testa - Il primo purtroppo l’ho mancato, ma poi sono riuscita a raccogliere 25 punti in vista della gara del sabato e a quel punto mi è bastato tenere d’occhio le inseguitrici. E’ andata via anche una fuga, ma all’interno non c’erano avversarie per il Gpm, quindi a fine corsa sapevo di esserci riuscita".