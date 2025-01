Vittorie fondamentali per For e Veniano: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: tre punti al fotofinish per la For Soccer, il Veniano fa suo il derby salvezza

Girone A - Il colpo di testa di Cosso al 94’ vale il 2-1 per la For Soccer contro il Tradate Abbiate: uomini di mister Trunetti ora quinti in classifica a 30 punti.

Girone B - Il Cassina non va oltre il pari a Gerenzano (1-1) e vede la vetta allontanarsi a -4. Quinta sconfitta nelle ultime sei per l’Itala, che cade 2-4 con il Monnet Xenia e resta decimo a 22 punti. Tre punti d’oro per la Cdg Veniano, che fa suo il derby sul campo del Bulgaro (1-2) e si porta a -2 dalla zona salvezza diretta, Bulgaro che scala in penultima posizione a 14 punti.

Seconda categoria: l’Aurora vince e allunga al secondo posto, l’Uggiatese non si ferma più

Girone G - Torna a vincere l’Aurora Montano: 3-1 alla Lariointelvi. Gialloverdi sempre più secondi a 37 punti. Brutta caduta per il Cda Cavallasca, che cede 0-3 in casa al Sagnino e resta fermo a 34 punti. Infila la sesta vittoria consecutiva l’Uggiatese, che supera 0-1 il Lezzeno e si porta al quinto posto. Niente da fare per la Guanzatese di mister Bogani, che perde 0-1 con la Porlezzese e subisce il sorpasso degli avversari in classifica. Rinviata per campo impraticabile la gara tra Colverde e Concagnese.

Terza categoria: niente da fare per il Real San Fermo

Como - Girone A - Torna alla vittoria il Real San Fermo, che passa 0-2 sul campo della Lario: sanfermini ottavi a 26 punti.

Varese - Girone A - Sconfitto 4-2 il Villaguardia dall’Azzurra Mozzate: resta ultimo a 5 punti.