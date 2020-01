Volley A2M: domenica 2 febbraio Pool Libertas Cantù – Emma Villas Aubay Siena

Domenica 2 febbraio 2020 alle 18 è prevista la partita Pool Libertas Cantù – Emma Villas Aubay Siena.

Volley A2M: Pool Libertas Cantù – Emma Villas Aubay Siena

Domenica di fuoco al Parini. Dopo la sconfitta del PalaGrotte per mano della BCC Castellana Grotte, per il Pool Libertas Cantù il calendario presenta la sfida contro un’altra avversaria molto difficile. Domenica 2 febbraio 2020 alle ore 18.00 è prevista infatti la partita contro la capolista, la Emma Villas Aubay Siena, che arriva dalla doppia sconfitta contro Olimpia Bergamo. Nel primo match, valido per la regular season della Serie A2 Credem Banca, i bergamaschi si sono imposti per 3-1 infliggendo ai senesi la prima sconfitta casalinga della stagione; gli orobici si sono poi ripetuti mercoledì 29 gennaio nella seconda sfida, valida questa volta per la Del Monte Coppa Italia di Serie A2/A3, ma con il punteggio di 3-2.

Coach Luciano Cominetti presenta così la sfida: “Domenica affronteremo al Parini la squadra che è prima in classifica, la Emma Villas Aubay Siena. E non è in testa per nulla. Sappiamo che non abbiamo iniziato questa ultima fase del campionato, per noi lunga 8 giornate, nel modo migliore: abbiamo sbagliato molto, soprattutto in difesa e in contrattacco. Quello che fa ben sperare è che abbiamo fatto bene la fase di cambiopalla, avendo lavorato bene in ricezione. Dobbiamo stare attenti a quella che è la nostra fase di ricostruzione. Sicuramente con squadre con un organico di tutto rispetto, come la BCC Castellana Grotte e la Emma Villas Aubay Siena, non sarà facile, ma noi vogliamo far vedere che lo spirito e la voglia di continuare a combattere fino alla fine ci sono. Ci mancano 7 partite, e vogliamo assolutamente ritrovare la vittoria in casa al più presto possibile”.

Gli avversari

Coach Gianluca Graziosi, medaglia d’oro alle Universiadi di questa estate, schiera in cabina di regia Marco Falaschi, l’anno scorso in Superlega a Castellana Grotte dopo una lunga esperienza all’estero. L’opposto è l’ex Bergamo Yuri Romanò, premiato come miglior giocatore Under 23 di Serie A2 la scorsa stagione. Gli schiacciatori sono l’ex di giornata

Romolo Mariano e l’ex Brescia Sebastiano Milan, con pronto a dare man forte dalla panchina il nuovo acquisto, il brasiliano Gabriel Pessoa. Al centro troviamo l’ex Spoleto Matteo Zamagni e Carmelo Gitto, una vasta esperienza in A1 con le maglie di Verona e Latina. Altro elemento esperto è il libero: Davide Marra, una lunga carriera in A1 con le

maglie di Piacenza e Vibo Valentia.

I roster

Pool Libertas Cantù

1 Raydel Poey, 2 Samuele Corti, 2 Riccardo Reggio, 3 Dario Monguzzi, 4 Luca Butti, 5 Roberto Cominetti, 7 Gabriele Rudi, 8 Federico Mazza, 10 Mirko Baratti, 11 Alessandro Frattini, 13 Andrea Gasparini, 14 Riccardo Regattieri, 15 Matheus Motzo, 16 Luca Pellegrinelli, 17 Antonino Suraci, 18 Matteo Maiocchi.

All: Luciano Cominetti

2° All: Massimo Redaelli

Emma Villas Aubay Siena

1 Matteo Zamagni, 3 Davide Marra, 4 Niccolò Cappelletti, 5 Marco Falaschi, 6 Manuele Lucconi, 7 Carmelo Gitto, 8 Michael Zanni, 9 Antonio Smiriglia, 10 Matteo Volpi, 11 Gabriel Pessoa, 12 Romolo Mariano, 14 Sebastiano Milan, 15 Gabriele Maruotti, 17 Yuri Romanò.

All: Gianluca Graziosi

2° All: Omar Fabian Pelillo

Così all’andata

Il primo match tra queste due squadre ha visto uscire vincitori dal PalaEstra di Siena i padroni di casa con un 3-0 meno netto di quanto si direbbe. L’esordio da titolare di Riccardo Regattieri ha permesso ai canturini di giocare alla pari per 3 set, pur cedendo nel finale di ciascuno alla maggiore esperienza dei senesi.

Gli ex

Romolo Mariano ha vestito la maglia Libertas in Serie B nella stagione 2008-2009.

Curiosità

In stagione

Il prossimo punto di Dario Monguzzi sarà il numero 100.

A Raydel Poey mancano 3 punti per superare quota 200.

In carriera

Dario Monguzzi è a -8 da quota 1500 punti in Serie A.

A Raydel Poey mancano 5 punti per superare quota 1600 in Serie A.

Match sponsor

Opel Automax

Fischio d’inizio: domenica 2 febbraio 2020 alle ore 18.00 al Parini di Cantù (CO)

Arbitri: Michele Marotta (Prato) e Ugo Feriozzi (Ascoli Piceno)

Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A

Biglietti: Intero 10.00 Euro, ridotto 5.00 Euro.