Volley A2M, il Pool Libertas Cantù "ricomincia" da Aversa

Sabato, 30 dicembre, ultima partita del 2023 per i ragazzi di coach Francesco Denora Caporusso

Lo scontro con Wow Green house Aversa

L'ultima partita del 2023 per il Pool Libertas Cantù corrisponde alla prima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Credem Banca. I canturini saranno in scena sabato, 30 dicembre, al PalaJacazzi di Aversa, in provincia di Caserta, contro i padroni di casa della Wow Green house. Gli aversani appartengono al "gruppone" di squadre a quota 16 punti (con Kemas Lamipel Santa Croce, Conad Reggio Emilia e proprio i canturini): si tratta quindi di un vero e proprio scontro diretto per avvicinarsi alla zona Play off. Il palazzetto della cittadina campana è un vero e proprio fortino: finora è stato espugnato solo da due compagini, la Delta VolleyPorto Viro e l'Abba Pineto.

Il coach: "Dobbiamo essere ambiziosi"

"Siamo determinati e vogliosi di tornare subito in campo dopo una partita combattuta e in cui non siamo riusciti a raccogliere nulla, e non c'è cosa migliore di farlo subito in uno scontro diretto. Troveremo sicuramente un ambiente caldo dal punto di vista del tifo, e questa volta i nervi dovranno essere saldi nei momenti decisivi in cui ci giocheremo i set. Ricordiamo ancora la gara di andata, che si era messa bene per noi con un ottimo primo set che probabilmente ci ha fatto cullare. Dobbiamo cercare di limitare i loro migliori attaccanti, Lyutskanov e Argenta su tutti, e provare a dare fastidio alla loro solida seconda linea, guidata dagli ottimi Rossini e Canuto. La gestione dell'errore potrà risultare decisiva - spiega coach Francesco Denora Caporusso - Con il girone di ritorno inizia anche il countdown per la griglia Play off: anche se in questo momento siamo fuori, dobbiamo essere ambiziosi e fare di tutto per acchiapparli".

Così all'andata

Il primo scontro in Serie A2 Credem Banca tra queste due squadre ha visto imporsi i campani della Wow Green house Aversa al termine di un match comunque giocato alla pari per larghi tratti, e con un terzo set finito ai vantaggi (31-33). Top scorer e MVP è stato l'aversano Andrea Argenta con 27 palloni a terra, con il canturino Kristian Gamba migliore dei suoi con 21 punti.