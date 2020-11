Volley A2M, il Pool Libertas incontra i lucani. Battocchio: “Sarà una battaglia”

L’unica squadra che ha giocato solo due partite su tre turni incontra l’unica che li ha disputati interamente. La prima trasferta in aereo per il Pool Libertas Cantù vedrà i biancoverdi affrontare il Cave del Sole Geomedical Lagonegro. Il fischio d’inizio è previsto per domenica 8 novembre 2020 alle ore 16,00 presso il Palasport Villa D’Agri di Marsicovetere (PZ). I lucani arrivano al match con tre sconfitte alle spalle e con un solo punto conquistato alla prima giornata, contro la Kemas Lamipel Santa Croce.

Pool Libertas Cantù, parla coach Battocchio: “Dovremo stringere i denti”

Ecco come coach Matteo Battocchio presenta la sfida: “Domenica andiamo a Lagonegro, e affronteremo una squadra secondo me molto forte, ma che probabilmente non ha ancora trovato la giusta quadra e i giusti automatismi. È comunque una squadra da non sottovalutare, dato che ha quello che per me è il migliore palleggiatore di A2, e cioè Fabroni, e il top scorer degli ultimi due campionati di Serie A2, e cioè Tiurin. Insomma, è una squadra costruita bene: i due schiacciatori si completano a vicenda, Spadavecchia è un centrale molto esperto, come anche Santucci, il libero. Sono sicuro che nel corso dell’anno esploderà”.

“Sappiamo che sarà una gara molto complicata, – continua l’allenatore del Pool Libertas – anche perché loro avranno sicuramente voglia di tornare alla vittoria, e per di più tra le mura amiche. Sappiamo che sarà una battaglia, e che per noi sarà molto dura. Ma il gioco è questo, e noi dovremo essere bravi stringere i denti: ci metteranno sicuramente in difficoltà, ma dovremo riuscire ad attraversarli indenni e provare a strappare magari un punticino”.

Cave del Sole Geomedical Lagonegro, avversari da temere

Il coach degli avversari, Giancarlo D’Amico è alla sua prima esperienza alla guida di una squadra di Serie A2, ma vanta un’esperienza ultradecennale in SuperLega, prima come scout e poi come secondo allenatore tra Piacenza, Civitanova, Verona e Vibo Valentia.

Il palleggiatore Marco Fabroni è uno dei giocatori più esperti della categoria: ha un curriculum infinito, nel quale

spicca una Coppa Italia e una promozione in SuperLega con la maglia della Emma Villas Siena. Il confermatissimo opposto è anche il top scorer delle ultime due stagioni di Serie A2, il russo Igor Tiurin. I due schiacciatori sono il confermato Tiziano Mazzone e Federico Martetta, che hanno trascorso gli ultimi cinque anni in SuperLega tra Milano e Verona.

In campo coi lucani anche la coppia di centrali della scorsa stagione, Vincenzo Spadavecchia e Graziano Maccarone, con

Molinari pronto ad entrare per dare una mano. Anche il libero non è cambiato: si tratta sempre dell’esperto Marco Santucci.

I precedenti: la bilancia non pende per il Pool Libertas

Considerati i cinque scontri passati, è evidente che la bilancia penda dalla parte dei lucani: l’unica vittoria canturina risale alla stagione 2017-2018, quando il Pool Libertas Cantù si è imposto in trasferta. L’ultima sfida risale al girone di andata della scorsa stagione: quella di ritorno era stata prima spostata e poi cancellata, a causa dell’emergenza covid.

I dettagli del match

Il fischio d’inizio della partita è previsto per domenica 8 novembre 2020 alle ore 16:00, presso il Palasport Villa D’Agri di Marsicovetere (PZ). Arbitrano Christian Palumbo (Cosenza) e Mariano Gasparro (Salerno). La gara potrà essere seguita in diretta streaming sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A.

Una curiosità: allo schiacciatore canturino Matheus Motzo mancano solo cinque punti per arrivare a quota 600 in Serie A.

