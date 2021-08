Volley A2M: si è conclusa ieri per il Pool Libertas Cantù la seconda settimana di preparazione atletica alla stagione 2021-2022, che inizierà ufficialmente il 10 ottobre 2021 con la partita casalinga contro BAM Acqua San Bernardo Cuneo.

Volley A2M: Pool Libertas Cantù, Preparazione atletica, conclusa anche la seconda settimana

Anche durante queste giornate, come è stato per quelle precedenti, tanti esercizi sulla sabbia, in piscina e in sala pesi, senza dimenticare il lavoro tecnico presso il PalaFrancescucci di Casnate con Bernate. Con la seduta di giovedì, però, si sono concluse le parti previste sul campo da beach volley, mentre con l'acqua l'ultimo appuntamento è previsto per sabato 4 settembre.

Il commento di Luca Butti

“Oggi (ieri, ndr) abbiamo finito anche la seconda settimana di preparazione – commenta il libero Luca Butti –. Abbiamo iniziato gradualmente il lavoro sia in sala pesi che sulla sabbia. Questi primi giorni sono andati bene: la squadra è carica, e stiamo lavorando bene in palestra. Abbiamo iniziato, poi, con il lavoro di tecnica, fino ad arrivare a ieri (venerdì, ndr) alla prima fase di gioco, introducendo i primi salti. La squadra è giovane: si vede che abbiamo molto da lavorare, ma credo che abbia un grande potenziale. Sicuramente dovremo migliorare in tante cose, ma la mentalità c'è, e credo che questo sia quello che conta. Anche il Coach (Matteo Battocchio, ndr) ci mette molta pressione: vede che la squadra ha ottimi margini di miglioramento. Noi vogliamo crescere, e farlo in fretta per essere pronti alla prima di campionato del 10 ottobre”.