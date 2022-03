la rivincita

L'ultima trasferta di regular season per il Pool Libertas Cantù è prevista per domenica 27 marzo 2022. Il fischio d'inizio del match del PalaEstra contro i padroni di casa della Emma Villas Aubay Siena è previsto per le ore 20,00. Un inizio di campionato in difficoltà per i senesi, ma hanno poi trovato un buon livello di gioco nel girone di ritorno, tanto che arrivano da ben cinque vittorie consecutive, l'ultima tra le mura amiche al tie-break contro la terza forza del campionato, la BAM Acqua San Bernardo Cuneo.

Volley A2M: presentazione Emma Villas Aubay Siena - Pool Libertas Cantù

Coach Matteo Battocchio presenta così la sfida: “Siena è una squadra indubbiamente molto forte: hanno un roster di altissimo livello, anche al netto della recente partenza di Kuznetsov. Pinelli è un giocatore molto esperto, e Onwelo un opposto fisico che nelle ultime 4 gare ha fatto 80 punti e sta attaccando con più del 50%, dato che per un opposto è molto alto. Al centro sono indiscutibilmente la squadra più forte del campionato: Rossi e Mattei non hanno bisogno certo di presentazioni, così come il libero Sorgente. In posto 4 da febbraio Panciocco è sempre partito titolare, peraltro con un rendimento altissimo visto che viaggia intorno ai 19 punti di media a partita. Al suo fianco si sono alternati Parodi ed Ottaviani, e credo che questo sia l'aspetto che spiega meglio il valore del nostro prossimo avversario. Se ci aggiungiamo che l'allenatore è Montagnani, tecnico che stimo molto, ci spieghiamo facilmente le 5 vittorie consecutive con cui arrivano alla sfida di domenica. Sarà una gara tosta, la posta in palio è alta ed indubbiamente dovremo essere molto bravi per limitare sia la loro qualità che la loro esperienza”.

GLI AVVERSARI

Coach Paolo Montagnani, arrivato in corsa dopo l'esonero di Coach Lorenzo Tubertini, schiera Riccardo Pinelli in regia, le ultime due stagioni alla Conad Reggio Emilia. L'opposto è Samuel Onwelo, che approda in Toscana dopo un biennio in Superlega alla Top Volley Cisterna, alternato al confermato Marco Rocco Panciocco. Nel reparto schiacciatori, è arrivato in corso di campionato l'ex Nazionale Simone Parodi, la scorsa stagione promosso in SuperLega con la Prisma Taranto, mentre in diagonale con lui troviamo il confermato Marco Rocco Panciocco, con l'ex BCC Castellana Grotte Giuseppe Ottaviani pronto ad entrare per dare una mano. Nuovi i centrali, con Andrea Mattei, anche lui gli ultimi due campionati in maglia Conad Reggio Emilia, e Andrea Rossi, le ultime sette stagioni a Latina in SuperLega. Il libero è Alessandro Sorgente, la scorsa stagione alla Kemas Lamipel Santa Croce.