Volley A3, definito il calendario completo della Campi Reali Cantù

La Lega Pallavolo Serie A ha diramato gli orari definitivi delle partite della Serie A3 Credem Banca che la Campi Reali Cantù affronterà nel corso della stagione. Alcuni sono stati modificati per esigenze di trasmissione in streaming.
Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube di Lega Pallavolo Serie A.
Di seguito i giorni e gli orari definitivi delle partite, con in grassetto le modifiche rispetto al canonico giorno e orario di domenica alle ore 18.00.
Il calendario dell’andata
1ª giornata: Gabbiano FarmaMed Mantova – Campi Reali Cantù – domenica 18 ottobre 2026 – ore 17.00
2ª giornata: Campi Reali Cantù – ErmGroup Altotevere – domenica 25 ottobre 2026 – ore 17.30
3ª giornata: Monge Gerbaudo Savigliano – Campi Reali Cantù – sabato 31 ottobre 2026 – ore 18.30
4ª giornata: Campi Reali Cantù – Sarlux Sarroch – domenica 8 novembre 2026 – ore 15.30
5ª giornata: Kerakoll Sassuolo – Campi Reali Cantù – domenica 15 novembre 2026 – ore 18.00
6ª giornata: Campi Reali Cantù – BP Termosanitari Ciriè – domenica 22 novembre 2026 – ore 17.30
7ª giornata: Negrini CTE Acqui Terme – Campi Reali Cantù – domenica 29 novembre 2026 – ore 18.00
8ª giornata: Campi Reali Cantù – CUS Cagliari – domenica 6 dicembre 2026 – ore 16.30
9ª giornata: Sav Trebaseleghe – Campi Reali Cantù – domenica 13 dicembre 2026 – ore 17.00
10ª giornata: Personal Time San Donà di Piave – Campi Reali Cantù – domenica 20 dicembre 2026 – ore 18.00
11ª giornata: Campi Reali Cantù – Allianz Arbit Brugherio – domenica 27 dicembre 2026 – ore 17.30
Il calendario del ritorno
1ª giornata: Campi Reali Cantù – Gabbiano FarmaMed Mantova – domenica 3 gennaio 2027 – ore 19.00
2ª giornata: ErmGroup Altotevere – Campi Reali Cantù – domenica 10 gennaio 2027 – ore 18.00
3ª giornata: Campi Reali Cantù – Monge Gerbaudo Savigliano – domenica 17 gennaio 2027 – ore 17.30
4ª giornata: Sarlux Sarroch – Campi Reali Cantù – sabato 23 gennaio 2027 – ore 16.30
5ª giornata: Campi Reali Cantù – Kerakoll Sassuolo – domenica 31 gennaio 2027 – ore 17.30
6ª giornata: BP Termosanitari Ciriè – Campi Reali Cantù – domenica 7 febbraio 2027 – ore 18.00
7ª giornata: Campi Reali Cantù – Negrini CTE Acqui Terme – domenica 14 febbraio 2027 – ore 17.30
8ª giornata: CUS Cagliari – Campi Reali Cantù – sabato 20 febbraio 2027 – ore 17.00
9ª giornata: Campi Reali Cantù – Sav Trebaseleghe – domenica 28 febbraio 2027 – ore 17.30
10ª giornata: Campi Reali Cantù – Personal Time San Donà di Piave – domenica 7 marzo 2027 – ore 17.30
11ª giornata: Allianz Arbit Brugherio – Campi Reali Cantù – domenica 14 marzo 2027 – ore 18.00