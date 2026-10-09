Volley A3M: Campi Reali, l’ultimo allenamento congiunto finisce 3-2 per Brugherio

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Si conclude con una sconfitta per 3-2 alla Palestra Kennedy di Brugherio contro i padroni di casa dell’Allianz Arbit la serie di allenamenti congiunti in preparazione all’inizio del campionato di Serie A3 Credem Banca . La Regular Season della squadra di Cantù inizierà domenica 18 ottobre 2026 alle 17,30 dal Palasguaitzer di Mantova contro la Gabbiano FarmaMed.

Il match

Coach Tommaso Invernici riparte da Matteo Bonomi in cabina di regia, Andrea Argenta opposto, Luca Romano e Luca Chiapello in banda, Simone Rigirozzo e Riccardo Aretz al centro, e Nicolò Hoffer libero. Nel corso dell’allenamento congiunto darà poi spazio a tutti i giocatori a sua disposizione. Nel primo set la Campi Reali tiene sempre “il musetto” avanti (12-15); poi la Allianz Arbit alza il muro, mette la freccia (22-20) e si impone ai vantaggi (27-25). A inizio secondo parziale il turno dai nove metri di Mazza propizia un break di 0-6 (da 6-5 a 6-11), e Cantù riesce ad aumentare il vantaggio nel finale (16-25). Nel terzo set Brugherio prova a lanciarsi avanti (10-7), viene raggiunta e superata dai canturini (14-16), ribalta tutto e vince (25-23). Nel quarto parziale i padroni di casa si lanciano avanti (9-5), gli ospiti ribaltano (11-12), ma la situazione cambia di nuovo (20-18) e Brugherio si impone (25-23). Nel quinto set la Allianz Arbit vola via (6-2), viene ripresa a quota 9, e il rush finale premia la Campi Reali (12-15).Top scorer della giornata è Andrea Argenta con 13 palloni a terra con 1 muro, seguito da Luca Romano a quota 12 con un ace e ben 4 muri, il migliore dei suoi in questo fondamentale. Sui 16 block di squadra, da segnalare anche i 3 a testa per Matteo Bonomi e Simone Rigirozzo. 4 ace totali, a fronte di 22 battute sbagliate. Ricezione perfetta in calo (22%), ma positiva in aumento (62%). Anche l’attacco risulta in leggero calo (38%).

Le parole del coach

“Una serata complicata – dice coach Tommaso Invernici –, con un po’ di affaticamento che ci ha tolto lucidità. Ci sono alcuni spunti su cui sappiamo che dobbiamo insistere, e che questa sera probabilmente sono stati evidenziati da una squadra che comunque ha fatto bene, e che è abituata a giocare insieme. Noi tendiamo spesso a dimenticarci che siamo un nucleo fatto di persone interamente nuove, e che necessita anche di tempo per cementare alcune situazioni che di solito dovrebbero svilupparsi abbastanza semplicemente, se si può dire semplice in un gioco di situazione”.