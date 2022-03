Volley, Cermenate: vittoria al tiebreak

Sport

Sfida in trasferta contro Eagles Volley.

Ventunesima giornata di campionato.

Partita durata più di due ore

Dopo più di due ore di gioco è il tiebreak a decretare la vittoria di Cermenate nella sfida contro Eagles Volley della ventunesima giornata di campionato. Nel primo set partono bene la padrone di casa (6-2, 9-6). Cermenate prova a rifarsi sotto (12-11), ma riesce solo sul 19 ad agganciare le varesotte. Eagles ci riprova (22-19), ma la formazione di Curiale rientra subito (22-22). Il finale è punto a punto con le ospiti che la spuntano 26-28.

Il secondo set è equilibrato fino al 13-12, quando è Cermenate a trovare un buon break (14-17). Eagles rimette tutto in discussione sul 18-18, ma sono nuovamente le virtussine ad allungare (19-21, 21-23), andando a vincere il parziale 22-25.

Nel terzo set parte nuovamente avanti la formazione di casa (5-2, 14-9). Cermenate prova a ricucire il gap (19-16, 23-21), ma sono le varesotte a chiudere il parziale 25-21.

Nel quarto set, dopo un avvio equilibrato fino al 4-5, è Cermenate ad allungare (4-7, 10-13). La formazione di casa impatta sul 13-13, ma le ospiti a riprendono la testa (13-16, 13-19). Eagles non demorde e, azione dopo azione, riesce a ricucire il gap, portandosi sul 22-22. Il finale è giocato punto a punto con le padrone di casa che vincono il parziale ai vantaggi (26-24). Il tiebreak parte con un break per Cermenate (0-2, 2-4). Eagles resta sempre in scia, pareggiando sul 10-10 e provando l’allungo (12-10). Cermenate rientra e porta nuovamente il parziale ai vantaggi dove riesce a spuntarla chiudendo 14-16 e vincendo l’incontro 2-3.

Curiale: troppi alti e bassi

Coach Curiale commenta così l'incontro: "Purtroppo questa sera abbiamo giocato con troppi alti e bassi e poca determinazione. Non siamo stati in grado, avanti 2-0 prima e 13-19 nel quarto poi, di chiudere il match. C’è rammarico perché potevamo e dovevamo sicuramente fare di più. Raccogliamo questi due punti e torniamo al lavoro per preparare la prossima sfida".

Ci si prepara per il 26

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Hydra Cassano sabato 26 marzo alle 20.30.