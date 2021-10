Volley CM: Pool Libertas Cantù - New Team Volley Bollate 3-2

Sport

Il coach Francesco Bernasconi: "Sono contento per risultato e prestazione".

Il Pool Libertas Cantù scende in campo con Andrea Romanò in palleggio, Matteo Borrozzino opposto, Emanuele Rizzi e Luca Pirovano schiacciatori, Luca Pellegrinelli e Pietro De Rosa al centro, Federico Tauanti Garcia e Alex Arnaboldi liberi.

1 SET

La gara parte equilibrata con ottimi scambi e senza errori da parte delle due squadre. Sul 5-5, con la battuta di Rizzi, il Pool Libertas scappa avanti (9-5). Bollate prova a rispondere, ma i locali giocano una buona pallavolo, con Pellegrinelli e Borrozzino a muro che allargano ancora il divario (13-7). Bollate prova a cambiare effettuando il doppio cambio, ma l’inerzia del set non cambia (16-10, 20-12). Un attacco dalla seconda linea di Borrozzino e un muro di Pirovano fissano il punteggio sul 25-15.

2 SET

Formazione confermata da parte del Pool Libertas, che parte di nuovo bene, ma Bollate risponde colpo su colpo. Set in equilibrio fino al 5-5, Cantù prova a scappare (7-5) con Rizzi in prima linea, ma gli ospiti pareggiano subito con un attacco al centro e una buona battuta in salto (8-8). Il set procede in assoluto equilibrio fino al 12-12. Entra Dell’Oglio in battuta su De Rosa, e Cantù scappa grazie a un muro di Pellegrinelli e un errore di Bollate in attacco (16-13). Time-out ospite, un errore canturino permette ai milanesi di tornare sotto (18-17), ma è ancora la battuta di Borrozzino a portare avanti i suoi (21-18). Gli ospiti non rientrano, e Pirovano chiude con un attacco da posto 4 per il 25-22. Due a zero nel conto set per Pool Libertas.

3 SET

Si riparte con la formazione confermata, Bollate parte meglio e va avanti (1-5). Time-out di Coach Bernasconi, ma Bollate gioca bene, senza regalare punti agli avversari (4-9, 7-12). Reazione canturina con in battuta Luca Pellegrinelli e in attacco Rizzi (10-14), ma due errori di fila, a muro e in ricezione, permettono ai locali di riportarsi avanti con un buon vantaggio (11-18). Il muro di Bollate in questo momento fa la differenza, e Cantù non riesce a trovare soluzioni. Chiude il set un attacco del centrale di Bollate per il 15-25.

4 SET

Coach Bernasconi sceglie di ripartire con la stessa formazione dei set precedenti. La gara è molto equilibrata (4-4, 6-5). Contro sorpasso Bollate (7-9), ma il Pool Libertas non molla e torna in parità a quota 11 con un attacco di De Rosa al centro. Bollate reagisce e va avanti (12-15). Time-out di Coach Bernasconi, ma la squadra locale fatica a rientrare (15-18). Entrano Gabriele Pellegrinelli su Borrozzino e Dall’Oglio su De Rosa. Una buona battuta di Romanò riporta i suoi pari a quota 22. Si gioca un emozionante punto a punto, Cantù ha la palla per chiudere il match, ma spreca e si va ai vantaggi. Chiude un attacco dell’opposto milanese per il 25-27 finale.

5 SET

Rientra Borrozzino su Pellegrinelli, mentre viene confermato al centro Alessandro Dall’Oglio. Bollate parte meglio e va avanti (2-4). Il Pool Libertas con Rizzi in attacco torna in parità a quota, e va avanti con un attacco al cento di Luca Pellegrinelli (8-6). Il muro canturino in questa fase del match fa la differenza, e i ragazzi di Coach Bernasconi vanno avanti (11-7). Time-out Bollate, ma Pool Libertas tiene bene (13-10). Attacco di Pirovano per il 14-10. Si chiude con un errore di Bollate per il 15-11 finale.

IL COMMENTO DI COACH FRANCESCO BERNASCONI