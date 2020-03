Volley Comasco annullata l’attività delle selezioni indoor e di Beachvolley

Volley comasco nell’emergenza la Fipav di Como si coordina con quella regionale.

Volley Comasco intanto si sta valutando come terminare la stagione agonistica 2019/20

Momento delicato anche per il Volley comasco che deve fra fronte all’emergenza Coronavirus. La Fipav provinciale di Como si sta coordinando con la Fipav Lombardia per valutare come terminare la stagione agonistica 2019/20 in questa fase critica. Intanto sono giù state prese alcune decisioni a livello territoriale per quanto riguarda l’attività delle selezioni indoor e di beach Volley riportate nell’ultimo comunicato pubblicato dal comitato lariano.

Comunicato Fipav Como

SITUAZIONE CAMPIONATI TERRITORIALI

Alla luce delle decisioni assunte dal Consiglio Federale con le sue ricadute a livello regionale e conseguenti decisioni regionali si comunica che alla data attuale, non sapendo ancora le direttive che verranno attuate da parte del Governo, stiamo coordinando la nostra attività con FIPAV Lombardia al fine di valutare come terminale la stagione agonistica locale. Con la decisione di annullare il Trofeo dei Territori indoor e quello del BeachVolley viene quindi annullata l’attività delle selezioni indoor e di Beachvolley. Sempre in merito a quest’ultimo, essendo stato annullato anche il campionato nazionale di Beachvolley, la tappa di Como prevista per il 19-21 giugno viene annullata.

La Federazione, con questa decisione, presa con grande sofferenza ma con notevole senso di responsabilità sociale, intende ribadire con forza e determinazione che oggi ognuno ha l’obbligo morale di invitare tutti a rispettare quanto previsto e richiesto dalle autorità intergovernative, non dimenticando chi per ragioni differenti sta soffrendo e vivendo ore di grandissima difficoltà, con la certezza che i sacrifici imposti dalla contingenza attuale, saranno presto ripagati con il ritorno a vivere quelle splendide emozioni che il campo e gli stessi giovani della pallavolo sanno trasmettere. TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU