Volley comasco gli allenatori lariani tornano a lezione on line

Volley comasco la Fipav provinciale organizza due moduli di aggiornamento tecnico.

Volley comasco doppio appuntamento per i tecnici sul web fissato per domenica 25 ottobre e domenica 1 novembre

News importante per gli allenatori del volley comasco. La Commissione Provinciale Allenatori ed il Centro di Qualificazione del Comitato Territoriale FIPAV di Como organizzano infatti alcuni moduli di aggiornamento riservati agli allenatori inseriti nei quadri territoriali di Como (Allievi e 1° Grado): i moduli saranno validi per l’Anno Sportivo 2020/21 ed anche come recupero per coloro che non hanno ancora esaurito gli obblighi formativi per l’Anno Sportivo 2019/2020. In relazione all’Argomento, i corsi si configurano per gli allievi allenatori come svolto su tematiche legate alla Pallavolo Giovanile. Le lezioni avranno luogo in modalità web con la piattaforma GoToMeeting.

MODULO 1 dell’A.S. 2020/2021

Domenica 25 ottobre 2020 ore 15,00 – 17,00

Argomento: “Insegnare la difesa” Relatore: DELLA ROSA Massimo

MODULO 2 dell’A.S. 2020/2021

Domenica 1 novembre 2020 ore 17,00 – 19,00

Argomento: “Fase ricezione-punto: organizzazione, programmazione, esercizi” Relatore: COLOMBO Andrea

Iscrizione obbligatoria all’indirizzo allenatori.como@federvolley.it entro e non oltre le ore 24,00 del venerdì sera precedente la lezione.