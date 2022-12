Volley CSI Como, ribaltone del Lariointelvi contro Virtus Cermenate

Niente da fare per le ragazze della Virtus Cermenate impegnate nella prima gara del ritorno del campionato CSI Como contro il Lariointelvi.

(foto credit: Matteo Morotti x VolleyAddicted.com)

Volley CSI Como, Lariointelvi vs Virtus Cermenate

Cermenate parte avanti di due set, ma Lariointelvi ribalta il risultato vincendo 3-2. Buon avvio di primo set per Cermenate (4-1). Le ospiti rientrano subito sul 4-4, poi si gioca punto a punto fino al 7, quando sono nuovamente le virtussine ad allungare (11-7, 16-13, 22-19) andando a chiudere il parziale 25-21.

Nel secondo set le due formazioni giocano in equilibrio fino all’8, quando è nuovamente la formazione di Brenna a portarsi in testa (10-8, 15-11, 18-14). Lariointelvi non rientra (22-16, 23-21) e Cermenate chiude senza problemi il parziale 25-22.

Il terzo set è la copia del precedente a ruoli invertiti: punto a punto fino all’11-11, poi le ospiti passano avanti (13-16, 14-21) vincendo il parziale 18-25.

Il quarto set è tutto di Lariointelvi che parte avanti (3-8, 5-10) amministra il vantaggio (11-17, 16-22) e vince il parziale 21-25. Anche il tiebreak è tutto delle ospiti: 1-4, 4-6, 6-9 fino a definitivo 9-15.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita a Guanza-lom domenica 18 dicembre 2022 alle ore 16 a Lomazzo (CO).

