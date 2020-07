Volley femminile al via gli open days della Polisportiva Colverde

Volley femminile tre giornate aperte per le pallavoliste nate dal 2007 al 2014.

Estate ricca per la Polisportiva Colverde soprattutto in campo del volley femminile. Già perchè la società lariana dopo l’ufficialità che parteciperà al campionato di Serie C rosa 2020/21, sta puntando forte anche sul suo settore giovanile. Ecco perchè ha organizzato una serie di Open days riservate alle pallavoliste più giovani. Per le nate nel 2010-11-12-13-14 l’appuntamento è doppio per oggi, mercoledì 29, e poi venerdì 31 luglio alle ore 17.30-19.30 presso il campo all’aperto di via del Pascolo Colverde. Per le nate nel 2007-08-09 l’appuntamento invece è per giovedì 30 luglio alle ore 18.15-20.15 presso la palestra di via Verdi a Camnago Boscone.