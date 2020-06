Volley femminile Cabiate si rinforza con la giovane Virginia Peruzzo

Volley femminile nuovo colpo per la Clerici Auto di serie B2.

Volley femminile la schiacciatrice di Rovellasca ha giocato inA1 e A2 e vinto anche la Coppa Cev a Busto

Manca l’ufficialità ma sembra ormai certo che il volley femminile lariano ha messo a segno un altro colpo grosso. O meglio ad averlo messo a segno è stata la Clerici Auto Pallavolo Cabiate che dopo aver preso Giorgia Bernasconi si è assicurata anche la giovane schiacciatrice Virginia Peruzzo. Classe 2000 di Rovellasca la Peruzzo vanta già una grande esperienza avendo calcato fino al 2019 i campi di A1 con la Yamamay Uyba Busto Arsizio con cui ha vinto anche la Coppa Cev. Poi è passata alla seconda squadra di Busto la Futura Volley dove nell’ultima stagione ha giocato in serie A2. Senza dimenticare che vanta anche grandi esperienze con le nazionali italiane giovanili con cui ha partecipato alle olimpiadi giovanili in Ungheria e soprattutto ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali under18 in Argentina. Ora la decisione di scendere in B2 per motivi di studio e approdare alla corte di coach Reali. Per la pallavolo Cabiate è un rinforzo davvero di grande livello e prospettiva.