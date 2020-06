Volley femminile la Clerici Auto Cabiate conferma coach Gilles Reali

Volley femminile news di mercato importante per il club lariano di serie B2.

Volley femminile nella prossima stagione 2020/21 il tecnico sarà anche direttore sportivo

Primi movimenti di mercato anche nel volley femminile nostrano. In serie B2 la ClericiAuto Pallavolo Cabiate in queste ore ha annunciato la conferma di coach Gilles Reali che nella prossima stagione 2020/21 ricoprirà anche il ruolo di direttore sportivo. Sarà per Reali la quinta stagione consecutiva a Cabiate dove ha collezionato la promozione dalla D alla C e nella passata stagione dalla C alla B2 dove si stava ben comportando prima della sospensione forzata del torneo per l’emergenza coronavirus. Nello staff tecnico di coach Reali ci saranno anche gli assistenti David Cardinali e Matteo Casartelli.