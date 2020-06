Volley Femminile la Clerici Auto si assicura il talento di Giorgia Bernasconi

Volley femminile primo colpo di mercato della Pallavolo Cabiate.

Volley Femminile il team di coach Reali ha firmato la giovane schiacciatrice del 2001 ex Eldor Alta Brianza

Primi movimenti di mercato per il volley femminile nostrano. Dopo aver confermato alla guida tecnica coach Gilles Reali la Pallavolo Cabiate ha messo a segno un bel colpo di mercato in vista del prossimo campionato di serie B2. Alla corte della Clerici Auto infatti è arrivata la giovane e talentuosa Giorgia Bernasconi, schiacciatrice nata il 16 settembre del 2001 alta 183 cm e proveniente dalla serie C dove ha giocato con la maglia dell’ Eldor Alta Brianza. Per Cabiate un rinforzo giovane e di prospettiva che assicura entusiasmo, centimetri e talento al roster ancora diretto in panchina da coach Reali.