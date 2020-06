Volley femminile la Pallavolo Cabiate punta forte sulla giovane Michelle Bergna

Volley femminile nuovo colpo di mercato per il club di coach Gilles Reali.

Volley femminile la banda classe 2003 di Misinto è alla prima esperienza in serie B2

Altro colpo di mercato per il volley femminile e per la Pallavolo Cabiate griffata Clerici Auto. In vista del prossimo campionato di serie B2 2020/21 il team di coach Gilles Reali dopo avere ingaggiato le due giovani schiacciatrici quali Virginia Peruzzo e Giorgia Bernasconi ha messo a segno un altro innesto seguendo la sua linea verde. Si tratta della giovanissima banda di Misinto Michelle Bergna classe 2003 proveniente dalla serie c del New Volley Brianza di Meda. Per lei l’occasione nella prossima stagione sportiva di fare un bel salto di categoria e misurarsi con la serie B2 oltre che giocare anche con le under19 della Pallavolo Cabiate.