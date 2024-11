Volley Giovanile: i risultati della settimana

Sono state diverse le partite disputate nel corso della settimana da squadre del territorio: ecco i risultati.

Più match, diversi risultati

Como Volley - Figino Cermanate (3-0), Under 14

Match lontano dalle mura amiche per l’Under 14 che, nella terza giornata di campionato, sfida Como Volley. Buon avvio di primo set per Figino Cermenate (4-8). Como rimette tutto in discussione sull’8-8, ed allunga (13-10, 19-11), andando a vincere il parziale 25-14. Nel secondo set partono avanti le padrone di casa (6-4, 9-5). Figino Cermenate accorcia (11-10), ma le padrone di casa si riportano in testa (18-13). Nuovo tentativo delle ospiti di ricucire (18-17), ma nel finale è Como a dare lo strappo decisivo chiudendo 25-18 il parziale. Il terzo set è tutto della formazione di casa: 7-3, 12-7, 20-13, fino al definitivo 25-14 che vale parziale ed incontro.ù

FIGINO CERMENATE: Beggio, Cimatti, Zoia, Arcidiacono, Insero, Peverelli, Mornato, Iavarone, Bernasconi, Mauri, Sabanovic, Hyka, Perini (L1), Mastrascusa (L2). Allenatore: Bargna Valentina. Vice Allenatore: Tabacco Sebastiano.

RISULTATI: (25-14, 25-18, 25-14)

AB Brenna - Ass. Castelnuovo Cermenate (3-1), Under 12

Esordio in campionato per le giovanissime dell’Under 12 Associazione Castelnuovo Cermenate che, lontano dalle mura amiche, sfida le varietà di Brenna. Avvio di primo set equilibrato fino all’8. Cermenate conquista un piccolo break (9-11, 12-14), ma le padrone di casa rispondono subito portandosi avanti (17-14) ed andando a conquistare il parziale (25-16). Nel secondo set parte avanti Brenna (6-2). Le virtussine si rifanno sotto (8-8, 11-11), ma è nuovamente Brenna a portarsi in testa (15-11). Nuovo tentativo per la Castelnuovo Cermenate (17-16), ma il finale è tutto delle padrone di casa che trovano un buon filotto di punti e chiudono 25-16 il parziale. Il terzo set è equilibrato con le due formazioni che giocano punto a punto (2-2, 6-6, 8-8, 11-11, 15-15, 18-18) fino al 22-2, quando è Cermenate a trovare un piccolo break (22-24) che le permette di conquistare il parziale 23-25. Avvio di quarto set nuovamente punto a punto fino al 7-7. Brenna allunga (11-7, 14-9, 18-12) e le virtussine non riescono a rientrare (21-14), lasciando alle avversarie il parziale 25-18 e l’incontro.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Nebbia, Seveso, Rusconi, Mastronicola, Zecca, Bolzonaro, Mascheroni, Simeone, Rogantini. Allenatore: Tosetti Sofia.

RISULTATI: (25-16, 25-16, 23-25, 25-18)

Seconda di campionato

Seconda di campionato per le giovani dell’Under 13 Associazione Castelnuovo Cermenate. Avversaria di turno, tra le mura amiche, San Giorgio Luraghese.Partono forti le ospiti nel primo set (1-2, 2-4, 2-12). Le virtussine non riescono ad entrare in partita (3-19), lasciando a San Giorgio Luraghese il primo parziale 4-25. Nel secondo set le virtussine giocano punto a punto fino al 7-7, quando sono nuovamente le ospiti ad accelerare (7-11, 8-15, 8-20) andando a chiudere il parziale 8-25. Nel terzo set nuovamente San Giorgio Luraghese avanti (1-5, 2-10). Cermenate non trova il ritmo (6-15, 10-20) e per le ospiti è semplice vincere il parziale 11-25 e l’incontro 3-0.

Ass. Castelnuovo Cermenate - San Giorgio Luraghese (0-3), Under 13

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, Mascheroni, D’Angelo, Ballirò, Sala, Fonti. Allenatore: Ruiu Camilla.

RISULTATI: (4-25, 8-25, 11-25)

Doppio appuntamento per le Under 16

Como Volley - Gusto Tondo Cermenate (3-0)

Doppio appuntamento per le ragazze dell’Under 16 Gusto Tondo Cermenate. Avversaria del primo incontro, disputatosi mercoledì, è Como Volley. Parte subito avanti Como nel primo set (6-2). Le virtussine rimontano ed impattano sul 9-9 e provano l’allungo (10-15). Le padrone di casa non ci stanno e piazzano un parziale importante che ribalta il punteggio (19-15) e porta le padrone di casa alla vittoria del parziale (25-19). Nel secondo set nuovamente avanti Como (4-0, 7-2, 12-7). Cermenate non molla e ricuce (17-17). Punto a punto fino al 21, quando sono le padrone di casa a trovare un importante break porta Como a chiudere 25-21 il parziale. Il terzo set è tutto della formazione di casa che mantiene la testa tutto il parziale chiudendo 25-11 il set e vincendo l’incontro 3-0.

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Tonnarelli, Brumana, Passero, Alecci, Mastrascusa, Sprovaro, Bernasconi, Beggio, Gioia, Bernini, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Favilla Sarah.

RISULTATI: (25-19, 25-21, 25-11)

Gusto Tondo Cermenate - San Giorgio Luraghese (1-3)

Nel secondo match della settimana l’Under 16 Gusto Tondo Cermenate sfida, tra le mura amiche, San Giorgio Luraghese. Partono avanti le ospiti nel primo set (1-3, 5-14). Le virtussine non mollano ed, azione dopo azione, rimontano (10-16, 15-17) impattando sul 19-19. San Giorgio ci riprova (20-22), ma è Cermenate a prendersi il finale del parziale andando a vincere 25-23. Nel secondo set subito in testa Cermenate (8-3, 10-4, 14-10). Le ospiti non ci stanno e trovano un buon turno di gioco (14-21). Le padrone di casa non reagiscono, lasciando a San Giorgio il parziale 17-25. Nel terzo set, dopo un inizio equilibrato (3-3, 5-5), è San Giorgio Luraghese ad allungare (6-10). Cermenate impatta (11-11), ma le ospiti rispondono (12-18, 16-21). Le virtussine ci provano (19-22, 23-24), ma è San Giorgio a chiudere il parziale 23-25. Nel quarto set è nuovamente la formazione ospite a partire avanti (0-3, 4-9). Cermenate non riesce mai a farsi pericolosa (9-12, 13-17, 16-20) lasciando a San Giorgio Luraghese parziale (19-25) ed incontro.

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Tonnarelli, Brumana, Passero, Alecci, Mastrascusa, Malinverno, Sprovaro, Bernasconi, Gioia, Bernini, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Favilla Sarah.

RISULTATI: (25-23, 17-25, 23-25, 19-25)

Sempre Cermenate, ma Under18

Sfida casalinga contro Cabiate per la Gusto Tondo Cermenate Under 18. Avvio di primo set punto a punto fino al 16, quando sono le ospiti a conquistare un break (16-18, 19-21). Le virtussine non riescono a riprendere le avversarie che chiudono il parziale 21-25. Nel secondo set parte subito avanti Cabiate (3-6). La formazione di coach Sartorello impatta sull’8-8, la le ospiti allungano nuovamente (9-13). Cermenate insegue, ma non trova il break buono (11-5, 15-20), lasciando a Cabiate il parziale 19-25. Il terzo set è tutto di Cabiate che parte forte (2-5, 4-12), amministra il vantaggio (9-17, 12-19) e chiude 13-25 il parziale e l’incontro 3-0.

GUSTO TONDO CERMENATE: Ruiu, Annoni, Premoli, Piubeni, Lanzarotti, Carraro, Colombani, Mussida, Rusconi, Gioia, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.

RISULTATI: (21-25, 19-25, 13-25)

Prossimo turno

U14f Figino Cermenate : sabato 9 novembre 2024 alle ore 16.00 in casa (Figino Serena) contro Olimpia Volley.

: sabato 9 novembre 2024 alle ore 16.00 in casa (Figino Serena) contro Olimpia Volley. U12 Ass. Castelnuovo : sabato 9 novembre 2024 alle ore 16.00 in casa contro Montesolaro.

: sabato 9 novembre 2024 alle ore 16.00 in casa contro Montesolaro. U13f Ass. Castelnuovo : domenica 10 novembre 2024 alle ore 10.00 fuori casa contro Nuova Team.

: domenica 10 novembre 2024 alle ore 10.00 fuori casa contro Nuova Team. U16f Gusto Tondo : domenica 10 novembre 2024 alle ore 15.30 in casa contro Montesolaro.

: domenica 10 novembre 2024 alle ore 15.30 in casa contro Montesolaro. U18f Gusto Tondo: domenica 10 novembre 2024 alle ore 18.30 in casa contro Union Volley.