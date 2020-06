Volley lariano AAA cercasi seconda palleggiatrice per la B2 femminile

Volley lariano singolare invito on line della Pallavolo Cabiate.

Volley lariano il club nostrano valuta le candidature per completare il roster che affronterà il campionato cadetto 2020/21

Sta arrivando l’estate e per il volley lariano è però già inziata la stagione del mercato. Molte le società nostrane che si stanno muovendo per formare il roster che scenderà in campo, nella stagione 2020/2021. Non si sa ancora come e quando i tornei partiranno ma i club lariani si stanno attrezzando. C’è chi come la Pallavolo Cabiate ha confermato coach Gilles Reali e ha già messo a segno alcuni colpi importanti con l’innesto delle due giovani e talentuose Virginia Peruzzo e Giorgia Bernasconi. Ora però la società di Cabiate è alla ricerca di una seconda palleggiatrice per la squadra di serie B2 femminile e per questo ha promosso un singolare casting on line invitando le candidate a rivolgersi direttamente alla società.

Questo l’annuncio della Pallavolo Cabiate sul web

“Stiamo cercando una seconda palleggiatrice per la nostra Serie B2.