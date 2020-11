Volley lariano, è nata la pagina social “Pallavolo Comasca” rivolta ad appassionati e addetti ai lavori

Nonostante il momento non sia facile anche per il volley lariano, ecco che il comitato Fipav di Como presenta una bella iniziativa, rivolta a tutti gli appassionati e addetti ai lavori e ideata da due allenatori lariani, Mauro Tettamanti ed Andrea Arisci. I due noti tecnici hanno deciso di creare una pagina Facebook dedicata alla “Pallavolo Comasca” e, in generale, a tutti gli amanti di questa disciplina sportiva.

Volley lariano, i dettagli sulla pagina nata dall’idea di Mauro Tettamanti ed Andrea Arisci

Sulla pagina sono stati condivisi, durante questo difficile periodo, alcuni allenamenti, ma anche dei giochi che possono essere ripresi dalle società sportive del territorio. Un’interessante modo di impiegare la piattaforma social, che può diventare un utile punto di riferimento e di incontro per tecnici, addetti ai lavori, ma anche semplici appassionati. A questo proposito, la Fivap rivolge un invito a tutti gli amanti del volley lariano: “Visitate la pagina, mettete mi piace, condividetela tra i vostri contatti e soprattutto inviate i vostri contenuti e le vostre nominations!”

https://www.facebook.com/pallavolocomasca