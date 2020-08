Volley lariano il 15enne brianzolo Mattia Brienza in raduno con l’Italia Allievi

Volley lariano, l’atleta di Brenna convocato con la selezione azzurra giovanile.

Volley lariano allenamenti si svolgeranno al Centro Federale di Vigna di Valle dal 22 agosto al 3 settembre

Fa festa il volley lariano maschile ed è una festa tinta d’azzurro. Merito del giovane Mattia Brienza di Brenna che è stato convocato per partecipare al raduno con la Nazionale italiana allievi a Vigna di Valle, vicino a Roma. Per circa un mese, due distinti gruppi si alleneranno sul campo del Centro Federale dell’Aeronautica Militare in riva al lago di Bracciano. Su segnalazione del Direttore Tecnico del Settore Giovanile Maschile Julio Velasco, un primo gruppo composto da 18 giovani atleti si allenerà agli ordini di Monica Cresta e del suo staff dal 10 al 22 agosto.

Questo l’elenco: Gabriele Mariani, Michele Didonato, Diego Marcetic, Nicolas Zamboni, Alessandro Bristot, Giacomo Lazzari, Gianluca Cremoni, Leonardo Michielon, Gabriele Sicco, Vittorio Broccatelli, Nicola Taddei, Gabriel Galiano, Francesco Barretta, Tommaso Barotto, Umberto Caporossi, Samnang Spagnolli, Giacomo Russo, Matteo Sacco (gli ultimi conque atleti proseguiranno il lavoro fino al 3 settembre). Nel secondo gruppo di 13 atleti farà parte il brianzolo Mattia Brienza che si allenerà dal 22 agosto al 3 settembre. Questi i convocati del secondo gruppo: Luca Cavanna, Filippo Melonari, Lorenzo Magliano, Marco Fedrici, Germano Latella, Samuele Gariboldi, Alessandro Chinello, Marco Anno, Mattia Brienza, Pietro Bonisoli, Federico Cottignoli, Marco Valbusa, Nicola Agapitos.

Lo staff e tutti gli atleti, prima del raggiungimento della sede del ritiro, dovranno essere sottoposti al test sierologico per la ricerca di anticorpi del Covid-19 (IgM, IgG), il cui risultato verrà prontamente esaminato dal responsabile sanitario della FIPAV.