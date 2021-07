Volley: Matteo Salvador arriva alla Pool Libertas Cantù

Si completa il reparto schiacciatori tra le fila della Pool Libertas Cantù in vista della ripresa del campionato di Volley A2 maschile: dopo una carriera costruita tra i Diavoli Rosa di Brugherio Matteo Salvador arriva a Canù.

Volley, Salvador vesitrà i colori della Pool Libertas di Cantù

Ha trascorso la sua carriera ai Diavoli Rosa di Brugherio, partendo dalle giovanili e arrivando fino alla prima squadra in Serie A3 Credem Banca. È dal terzo campionato nazionale che Matteo Salvador, schiacciatore classe 2001, arriva al Pool Libertas Cantù e chiude così il relativo reparto nella squadra canturina.

"Sono molto contento dell'arrivo di Matteo – dice Coach Matteo Battocchio – perché è un giocatore che finora ha raccolto meno di quanto credo sia il suo valore, e la possibilità di lavorare con lui è molto intrigante. E' dotato di un gran fisico, ma a questo unisce doti tecniche importanti: mi aspetto tanto da lui, vorrei che sviluppasse un po' di 'cattiveria agonistica' sana e vorrei che potesse essere per lui una stagione che sia un punto di partenza per quella che, sono convinto, potrà essere per lui una buona carriera".

"Nessun dubbio: qui per crescere"

"Giocare in A2 è un bel passo in avanti per me – dice lo schiacciatore di Sesto San Giovanni –, e quando è arrivata la proposta di Cantù ho accettato subito. La squadra mi sembra ben costruita, e sono sicuro che faremo bene anche se ci sarà da lavorare molto. Personalmente, devo lavorare tanto sui fondamentali per continuare il mio percorso di crescita sia a livello tecnico che a livello di esperienza. Vorrei anche farlo con l'aiuto dei giocatori più esperti che ci sono nel roster: cercherò di carpire più suggerimenti possibili dai miei compagni”.

La scheda

MATTEO SALVADOR

NATO A: Monza (MB)

IL: 07/03/2001

ALTEZZA: 198cm

RUOLO: schiacciatore

CARRIERA:

2016-2019: Diavoli Rosa (MB) (Giov.)

2019-2020: Powervolley Milano (B)

2020-2021: Gamma Chimica Brugherio (A3)

>2021-…: Pool Libertas Cantù (A2)

Photo credit: Ufficio Stampa Diavoli Rosa Brugherio