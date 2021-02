Volley serie C femminile, esordio vincente per la Virtus Cermenate

Volley serie C, in campo dopo un anno di attesa: esordio vincente per la Virtus Cermenate, in trasferta a Cassano Magnago.

Volley serie C, finalmente in campo

Dopo un anno di stop finalmente al via il campionato di serie C. Esordio fuori casa per Cermenate che sfida Hydra Cassano. In avvio di primo set le comasche provano subito l’allungo (3-5), ma Cassano risponde impattando sul 6-6. Parità fino all’8-8, quando è nuovamente la formazione guidata da coach Pietroni a portarsi avanti (11-14, 14-17). Le padrone di casa non riescono a ricucire (15-22) e Cermenate chiude il parziale 16-25. Nel secondo set subito avanti Cermenate (1-4), ma Cassano rimette tutto in equilibrio sul 4-4. Cermenate ci riprova (10-12, 12-15), ma le varesotte impattano nuovamente sul 16-16. Il finale è punto a punto con le due formazioni che si alternano in testa (19-19, 19-21, 22-21). Set point per Cassano sul 24-22, ma Cermenate non ci sta e piazza un filotto di punti che ribaltano il parziale e chiudono il set 24-26.

Vittoria 3 a 1 per la Virtus Cermenate

Nel terzo set le padrone di casa partono forte (6-1). Cermenate impatta sull’8 pari e le due formazioni giocano punto a punto fino al 17-17, quando è nuovamente Cassano a conquistare un buon break (22-18). Le comasche accorciano (22-21). Cassano arriva a giocarsi il set point (24-22), annullato poi da Cermenate che si spinge fino al 24-24. Punto a punto ai vantaggi dove sono le padrone di casa a vincere il parziale 28-26. Nel quarto set parte bene Cermenate (0-3). Cassano ribalta il parziale (5-3), ma le due formazioni si marcano a vista (12-12, 14-14). Le comasche provano ad allungare (14-17, 16-19), arrivando fino al 20-24. Cermenate spreca e le varesotte si riportano in partita pareggiando sul 24-24. Ma ai vantaggi è nuovamente la formazione di coach Pietroni ad avere la meglio, chiudendo il parziale 24-26, e il match 3-1. Nel prossimo incontro di campionato Cermenate ospiterà Progetto Volley Orago/UYBA, sabato 6 marzo alle 17.