Volley serie D femminile: Cermenate batte il Longone

Serie D Femminile: Volley Longone 2 – Virtus Cermenate 3

Volley Serie D Cermenate vince sul Longone

Cermenate, nella prima giornata del girone di ritorno, vince al tiebreak contro Volley Longone, conservando il terzo posto in classifica.

In avvio di primo set le due formazioni si alternano in testa (3-1, 3-4, 6-4). Parità sul 6-6, che dura fino al 12-12, quando è la formazione ospite ad allungare (13-15, 18-22), andando a chiudere il parziale 22-25. Nel secondo set partono forti le virtussine (1-4, 5-12). Longone non riesce a rientrare (8-13, 14-19), lasciando così a Cermenate il secondo parziale 19-25. Buon avvio di terzo set per Longone (6-2, 10-3). Cermenate accorcia (16-18, 16-12, 19-16), ma non riesce ad agganciare le avversarie (21-18), che chiudono il parziale 25-21. Il quarto set è la copia del precedente con Longone subito avanti (4-0, 9-2). Cermenate prova ad accorciare (14-12), ma le padrone di casa allungano nuovamente (22-14). Cermenate si rifà nuovamente sotto (22-20), ma è Longone a chiudere il parziale 25-21. Il tiebreak è a senso unico con Cermenate che mantiene sempre la testa (15, 3-9, 5-11), fino al definitivo 6-15 che vale l’incontro.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate ospiterà Union Volley Mariano sabato 15 febbraio 2020 alle ore 20.30.

Informazioni del match

14^ Giornata Serie D Femminile Lombardia

Volley Longone 1987 – Virtus Cermenate 2-3

(22-25, 19-25, 25-21, 25-21, 6-15)

VIRTUS CERMENATE: Sarubbi 4, Di Luccio, Testoni 11, Maiocchi 9, Brenna 10, Clerici 20, Crepaldi ne, Guarisco, Mancarella 15, Opizzi ne, Castelli (L1), Bulgheroni (L2). Allenatore: Pietroni Francesco. Secondo allenatore: Proverbio Giorgio.