Volley under 14 femminile: Virtus Cermenate fa tripletta contro il Portichetto

foto credit: Matteo Morotti x VolleyAddicted.com

Vittoria della Virtus Cermenate contro Portichetto

Il primo set è tutto della formazione di casa che parte forte (6-2), mantenendo senza problemi la testa (13-6, 19-8) e chiude 25-11 il parziale. Nel secondo set partono avanti le virtussine (4-1). Portichetto rientra (5-5), ma è Cermenate adì ingranare la quinta allungando (8-5, 15-5) ed andando a vincere il parziale 25-13. Avvio equilibrato di terso set fino al 5-5.

Poi è la formazione guidata da Tosetti a portarsi nuovamente avanti (10-5). Portichetto non demorde e rimette tutto in discussione sul 13-13. Ma è di nuovo Cermenate ad allungare (19-13) andando a vincere il parziale 25-18 e l’incontro 3-0.

Nel prossimo turno di campionato Cermenate farà visita ad Ardor2k Martedì 13 dicembre 2022 alle ore 18 a Mariano Comense (CO).

