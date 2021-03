Volley, Virtus Cermenate continua vincente

Prosegue il cammino positivo in campionato.

Nel primo set niente timidezza

Nel primo set Cermenate si porta subito sul 3-0. Meda rientra (3-3), poi si gioca punto a punto fino al 6 pari, quando sono le virtussine ad allungare (7-10, 8-12) fino al 10-16. Le padrone di casa, punto dopo punto accorciano sul 17-18, ma Cermenate non si fa intimidire: riconquista un piccolo break (20-23), evita il rientro delle avversarie (23-24) e chiude 23-25 il parziale.

Comasche travolgenti

Il secondo set è tutto delle comasche che si portano subito avanti (0-6), amministrano il vantaggio (4-8, 6-12, 12-17, 17-21) e conquistano la frazione di gioco 19-25. Partenza punto a punto nel terzo set (4-4, 8-8). Meda passa avanti (11-8). La formazione guidata da coach Pietroni, grazie ad un filotto di punti, prima impatta sul 13-13, poi allunga (13-16). Ma Cermenate non riesce a gestire il vantaggio e si fa recuperare subito da Meda sul 17-17. Il finale è combattuto: le padrone di casa conquistano un buon break (24-22), Cermenate impatta (24-24), ma è Meda che ai vantaggi chiude il parziale 26-24.

Imbattuta in cima alla classifica

Come il precedente, anche il quarto set inizia punto a punto. Poi, dopo un lungo stop per problemi al referto, Cermenate riparte forte (7-10, 9-13, 12-17). Meda accorcia (17-19, 20-21), ma il finale è tutto di Cermenate che chiude 20-25 il set e l’incontro 1-3. Cermenate resta imbattuta in vetta alla classifica, pronta ad affrontare, nel prossimo turno di campionato, Timec Insubria Gallarate sabato 27 marzo 2021 alle 20.30 a Cermenate.